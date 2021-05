8 tops de H&M, Zara y Uterqüe que son perfectos para llevar con pantalones vaqueros de tiro alto

Con permiso de los vestidos, estrellas indiscutibles de los meses de sol, los tops (en todas sus versiones y estilos) se sitúan como perfectos comodines a la hora de confeccionar looks primaverales, tanto de día como de noche.

A diferencia de las clásicas camisas o de las camisetas más básicas, los tops aportan originalidad, glamour y también ese rollo actual y fresco que tanto nos cautiva. Quizás por ello nos encantan para combinar con todo tipo de prendas, desde pantalones largos, shorts, o incluso faldas. Todo vale.

A fecha de hoy es muy probable que cuentes con uno o varios en tu armario, sobrevivir estas semanas sin ellos es difícil, pero si no es así, o simplemente quieres seguir sumando nuevos tops, hemos seleccionado alguno de los más destacados de nuestras firmas favoritas: Zara, H&M y Uterqüe. Opciones muy variopintas que resultan ideales (pero de verdad) para llevar con pantalones vaqueros de tiro alto. La combinación es pura fantasía...

Top bordados de Uterqüe (79 euros)

Top punto crochet de Zara (17,95 euros)

Top cuadros vichy de Zara (19,95 euros)

Top rayas cuadro popelín de Uterqüe (69 euros)

Top corto de H&M (12,99 euros)

Cuerpo denim bandana de Zara (15,95 euros)

Top con manga puffy de H&M (14,99 euros)

Top lino lima de Uterqüe (79 euros)