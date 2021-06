Los bañadores están de moda y hemos fichado los modelos de firma española que mejor sientan a las mujeres de 50 años

Sol, playa... y ¡un bañador! A pesar de que los bikinis también cuentan con un protagonismo indiscutible en la sección de baño de nuestro armario (o ese cajón que hemos reservado para tenerlos ordenados), cada vez es más habitual recurrir a bañadores para pisar la arena o acudir a la piscina. Y el motivo no es otro que la comodidad que ofrecen, lo rápido que consiguen potenciar nuestra figura y el auténtico tipazo que nos hacen. Por no hablar de que hace varias temporadas que se situaron como LA tendencia del verano. No hay quien pueda con ellos...

En la actualidad podemos encontrar multitud de opciones, desde aquellas más clásicas hasta versiones originales, a todo color, con cortes asimétricos, volantes... También sabemos que depende de la forma, el tejido y los detalles con los que cuentan pueden ser más beneficioso o no a la hora de hacernos sentir cómodas y espectaculares. Por todo ello hemos reunido bañadores (todos ellos de firma española) que no solo son perfectos tengas 20 o 30, también superando los 50.

Estilizan la figura y sientan fenomenal, será difícil que madres e hijas no quieran compartir estos bañadores ahora que el sol promete quedarse con nosotras durante un largo tiempo (o eso esperamos). Luego no digas que no te lo avisamos... ¡Tú decides!

Bañadores de firma española que se adaptan a tu figura y la potencian

Bañador Charo Black de Alawa (180 euros)

Bañador Charo Black de Alawa

Bañador Duna Belt de Bohodot (85 euros)

Bañador Duna Belt de Bohodot

Barceloneta bañador azul marino de dosMares (155 euros)

Bañador Barceloneta azul marino de dosMares

Bañador Thalia de All Sisters (122 euros)

Bañador Thalia de all Sisters

Bañador Úrsula negro de Bo Star (110 euros)

Bañador Úrsula negro de Bo Star

Bañador Rouches - Hamptons- de Manebí (155 euros)

Bañador Rouches One-Piece - Hamptons - de Manebí

Bañador picnic de Pale (130 euros)

Bañador negro de Pale

Bañador de canalé reversible en terracota Colette de Clo Stories (135 euros)

Bañador de canalé reversible en terracota Colette de Clō Stories

Bañador polo blanco de Robin Collection (59,90 euros)