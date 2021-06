María Pombo DESLUMBRA y nos ENAMORA en el bautizo de su hijo Martín con este precioso look beige y ‘made in spain’

¡Por fin ha llegado el día! A finales del pasado año, el 27 de diciembre, la felicidad de María Pombo y Pablo Castellano se completaba con el nacimiento de su primer hijo, Martín, y por fin este sábado lo han podido bautizar en Madrid. ¿Y el look de María Pombo? La influencer ha tenido esta semana en vilo a todos sus seguidores por los problemas que ha tenido con su vestido, pero finalmente la elección ha sido Inés Martín Alcalde.

María Pombo y Pablo Castellano en el bautizo de su hijo Martín

¿Pero que ha pasado con el estilismo de la influencer para el bautizo de su hijo? En un principio María Pombo iba a llevar un vestido de su marca Name The Brand, pero por diferente problemas no han podido llegar a tiempo lanzado la colección. Después se compró otro vestido por internet, que le llegó con retraso esta semana, y además le iba pequeño. Uff, sí amigas, solo de pensarlo no estresamos nosotras.

María Pombo y Pablo Castellano en el bautizo de su hijo.

Finalmente la decisión estaba entre dos opciones de Inés Martín Alcalde y Vogana. Y misterio resuelto, el look definitivo de María Pombo es este beige, corto y con mangas con volumen de Inés Martín Alcalde. ¿Podía ir más guapa? Además, ha vuelto a lucir su peinado estrella en los últimos meses con la melena suelta con ondas y trencitas. ¡Maravilla!