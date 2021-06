Vestidos de VERANO hay muchos pero ninguno TAN ROMÁNTICO (y perfecto para llevar con botas cowboy) como este de la marca de María Pombo que ha elegido María García de Jaime

Sí, amigas. Ya sabéis que somos unas locas máximas de los vestidos de verano y de poder llevarlos con botas cowboy. Y sin duda, este vestido que nos acaba de descubrir María García de Jaime es EL VESTIDO del verano. No nos extraña que sus seguidoras se hayan vuelta locas por saber de dónde era. Y misterio resuelto, es de la nueva colección de Name The Brand, la marca de María Pombo. ¿Puede ser más romántico y especial?

Stories de María García de Jaime.

Se trata de este vestido corto en muselina con detalle de entredós de crochet, manga al codo con volumen, volumen evasé con cortes y fruncido. ¡Amor a primera vista!

Vestido Simone (69,95 EUR)