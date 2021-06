Las chicas MÁS PIJAS de Madrid van a meter en su maleta de verano el conjunto de flores de María Pombo para su escapada a MARBELLA o FORMENTERA

Contando los días. Así estamos. ¿Quién más tiene ganas de vacaciones? Pues ha sido ver el conjunto de María Pombo y trasladarnos directamente de Madrid a Marbella. Bueno o Formentera. Y es que ayer María Pombo presentó la nueva colección de su marca Name The Brand por todo lo alto. Con sus amigas influencers y un taller para hacer carcasas de móvil con fundas. Pero eso sí, nosotras nos hemos enamorado del conjunto que llevaba María y como no, lo necesitamos añadir a nuestra maleta de verano.

Se trata de un conjunto de top con mangas abullonadas y pantalón de tiro alto y acampanado con estampado de flores de la nueva colección de Name The Brand. Un diseño que nos traslada un poco a la época más hippie y al verano eterno. Y además, hace tipazo.

Se trata de este top de estampado flores con escote cuadrado manga corta abullanada con frunce en el centro, largo crop con elástico en bajo que recoge y frunce el volumen. ¡Una maravilla! Y María Pombo lo ha combinado con su pantalón a conjunto. Un diseño largo con estampado de flores, cremallera lateral y bajo acampanado. ¡Lo necesitamos en nuestra maleta!

Top Hendrix (59,95 EUR)

Top flores.

Pantalón Hendrix (69,95 EUR)