Vicky Martín Berrocal sabe como PETARLO en el chat de amigas de Whatsapp con este ‘total look’ blanco que es PURO VERANO

Que sí amigas, que estamos un poco obsesionadas con los lookazos de Vicky Martín Berrocal, pero no es para menos. ¿No os lo parece? No se puede ser más guapa, más elegante y tener más estilazo que la diseñadora sevillana. No hay look que suba a su cuenta de Instagram que no nos enamore. Y hoy no podía ser menos. ¿Noche de chicas? Pues si copias el estilismo de Vicky Martín Berrocal, lo vas a petar en el chat de amigas de Whatsapp como ha hecho ella.

Un look de lo más sencillo que queda de 10, con básicos que todas tenemos en nuestro armario y que es puro verano. Sí, así como lees.

¿Los 40 son los nuevos 20? Y la diseñadora sevillana lo ha dejado claro. Y más después del cambio radical con el que ha dejado sorprendido a medio Instagram tras perder 18 kilos. ¡TIPAZO! Y con este tipazo, Vicky se ha aficionado a llevar crop tops, en este caso, blanco con un pantalón blanco de tiro alto y una blazer en tono crudo oversize.