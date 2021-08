Tres ideas de looks para reconvertir tus prendas de verano con unos sencillos leggins

Cuando llega el mes de agosto siempre tengo la misma duda cuando me enfrento ante una nueva prenda que quiero incorporar a mi armario: ¿cuánto voy a seguir llevándola? Y es que mientras que en junio contemplamos el verano como unos meses eternos de calor, viajes y demás planes ideales en los que poder llevar todos esos looks que llevamos tiempo imaginando en nuestra cabeza (y es que reconozcámoslo, la ropa de esta época es mucho más apetecible que la del resto del año), lo cierto es que mi cabeza parece cambiar el chip cuando entro en este mes.

Así que dándole vueltas a este tema, he llegado a una solución práctica y muy en consonancia con la conciencia que impera ahora en el mundo en general y en el de la moda en particular, el consumo consciente, responsable y poco impulsiva. ¿Qué cual es mi solución? Los leggins. Sí, los sencillos y prácticos leggins negros, que tras sufrir una época de esplendor allá por el principio de los 2000 luego fueron duramente denostados, hasta quedarse gracias al confinamiento en un punto intermedio, en el que son aceptados para llevar por casa y a hacer deporte pero no la para la calle (a no ser que sea upara un paseo de domingo), y menos en estilismos más formales. Pero esta idea no me ha venido sola, y es que solo hay que echar un vistazo a Instagram para darnos cuenta como las influencers ya habían llegado a esta conclusión y han reciclado esta prenda para el verano acompañada de prendas más básicas, de verano o de entretiempo.

Por ello, me he puesto a desgranar las propuestas que me he encontrado en la red social para sacar las claves para combinar esta prenda como toda una experta. Mis conclusiones me han llevado a 5 trucos infalibles que quiero compartir con vosotras. ¡Empezamos!

-Leggins + camisa veraniega estampada + mocasines

Llevamos semanas anunciando que los estampados psicodélicos y de inspiración setentera inundan las tiendas y todo tipo de prendas, pero especialmente las camisas. Si todavía no tienes una y dudas si hacerte con ella te aconsejamos que escojas una en colores más bien neutros y las combines con tus mallas negras. Para los pies, la moda dicta el que será sin duda el zapato del otoño, el mocasín, pero también esta combinación es válida con sandalias planas, miles o bailarinas.

-Leggins + cazadora oversize + bolso de mimbre

Esta es quizás la versión más sport de todas las propuestas que hemos visto. Pero lo bueno también es que es apta para dale otra vida a tus conjuntos del gimnasio. Solo necesitas una cazadora de core boyfriend (las vaqueras siempre son un acierto) y aunque no lo parezca tu bolso de mimbre favorito del verano. Aunque pueda sonar mal, solo hay que ver a esta Influencer francesa para darnos cuenta que este mix funciona.

-Leggins + body + mules

Si eres de las amantes de los bodies (o incluso valdría aquí bañadores) y quieres llevarlo durante el máximo tiempo posible, te proponemos la opción de llevarlo con unos sencillos leggins negros, un cinturón cadena o joya (el mismo que no paramos de ver a las influencers por las playas de Ibiza y Formentera) y unas sandalias tipo mules para un punto más cool.