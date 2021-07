La nueva tendencia de pelo que ya lucen Madame de Rosa o Paula Moya

Te hemos contado las tendencias de cortes y colores de pelo para estos meses. Los recogidos más sencillos y estilosos para realizarte a pie de playa y domar el pelo rebelde. Y hasta los accesorios que se convertirán en tus aliados para disimular un “bad hair day”, como el pañuelo. Pero en este artículo queremos ir un paso más allá y dar un paso más en el plano de las tendencias. Estate atenta porque es solo apto para auténticas fashion lovers.

Si no te han convenido las trencitas de sirena que no paran de lucir instagrammers como María Pombo o Chiara Ferragni pero quieres sorprender este verano con tu pelo la respuesta son los piercing. Sí, sí, has oido bien. Los piercing inundarán tu cuerpo esta temporada y sin necesidad de perforaciones ni de pasar por un estudio de tatuajes. Solo hace falta que te los prendas en el pelo. Estos pequeños accesorios en forma de anillo ya han conquistado las melenas de algunas de nuestras influencers favoritas, como es el caso de Madame de Rosa, pionera en tendencias imposibles, que pasadas por sus manos y su toque especial consiguen convertir hasta lo más inverosímil en algo cool.

Ángela (nombre que se esconde detrás del pseudónimo) es una de las mayores valedoras patrias de las hoyas en todas sus versiones, y no hay charm que se le resista, ya sea en forma de arnés dorado encima del bikini o como los aquí mencionados piercing de pelo. La instagrammer luce unos sencillos dorados en forma de anillo prendidos de un mechón de su larga melena. Pero no son los únicos que lleva, ya que en otras fotos hemos podido verla con modelos más elaborados de los que cuelgan plumas o estrellas combinándolos con pequeñas trencitas.

Pero no es la única experta en moda que se ha atrevido con ellos. La estilista Paula Moya también paseó por las paradisíacas playas de Tulum, México, luciendo estos originales accesorios. En su caso, Paula optó por un modelo discreto en forma de anillas plateadas en su pelo suelto.

Y para ponértelo un poco más fácil, hemos encontrado algunos modelos con mucho rollo y con un precio más que asequible:

Pack de 6 anillos para el pelo en dorado con diseño de margaritas (5,20 euros)

Pack de 6 anillos para el pelo en dorado con diseño de margaritas, de Asos

Anillos para el pelo en forma de hojas, en color dorado, de Regalrose (14,95 euros).

Anillos para el pelo en forma de hojas, en color dorado, de Regalrose

Anillos para el pelo variados, en metal, de Amazon (8,79 euros).