Que no se acabe el VERANO si es con el vestido vaquero de ANABEL PANTOJA que resalta bronceado y nos hace parecer más altas

“Zanjado, finite, se acabó, fin, the end, game over...”. ¿No has visto aún el momentazo que nos dejó ayer Anabel Pantoja en Sálvame? Pues se ha vuelto viral amigas, y aunque Anabel quiere zanjar ese tema de su boda, lo que nosotras tenemos claro es que no quiere que se termine el verano. Igual que nosotras. Y más después de verle este vestidazo largo y vaquero que nos ha robado el corazón.

¿Lo mejor? Que resalta bronceado y nos hace parecer más altas y delgadas. Vamos, una maravilla. Y además, no hace falta que investiguemos de dónde es porque Anabel Pantoja nos lo ha chivado. ¡Maravilla!

Anabel Pantoja en sus Stories de Instagram.

VESTIDO LARGO TENCEL (49,95€)

Vestido largo.