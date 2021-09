EL LOOKAZO de la semana es para NURIA ROCA y los pantalones de firma española más bonitos de todo el otoño (y el invierno)

No podemos estar más emocionadas con la vuelta de ‘El Hormiguero’ y no solo porque seamos fans del programa, si no por ver los lookazos que se marcan Tamara Falcó y Nuria Roca cada jueves. Si nos ha enamorado el traje de Tamara Falcó, no sabéis que flechazo con los pantalones de Nuria Roca. Y además son de firma española. Y cuando los veáis vais a saber de que marca son, porque sus pantalones son los más bonitos y los que más han triunfado en los últimos meses. ¿Os acordáis de los pantalones amarillos con estampado hippie que han arrasado? Sí, estamos hablando de Michonet.

Stories de Juan Ibañez donde se ven los pantalones de Nuria Roca. FOTO: @juanibanez

Y en el caso de Nuria Roca ha escogido el modelo ‘Arrow’ para su vuelta a ‘El Hormiguero’ esta temporada. Se trata de unos pantalones de tiro alto y largo tobillero, en algodón/lycra y completamente bordados con mil flechas en colores diferentes a lo largo de todo el tejido. Divertidos y diferentes, estos pantalones sientan genial y favorecen muchísimo. Para flechas, el flechazo que hemos sentido nosotras.

ARROW PANT (144 €)