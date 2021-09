Cuando veas los VAQUEROS estampados de María Fernández-Rubíes vas a ir corriendo a ZARA para copiarle el look este mismo viernes

Y no lo decimos nosotras, lo dicen la tendencias de este otoño/invierno. Los vaqueros son los grandes protagonistas del armario, pero no como los conocíamos hasta ahora. Toman el protagonismo con estampados y colores de lo más llamativos. ¿Quién dijo que el color no era para los días más fríos? ¡Nada que ver! Y cuando veas los vaqueros estampados de Zara que ha estrenado María Fernández-Rubíes lo vas a tener claro.

Se trata de estos vaqueros de tejido rígido con tiro alto y cinco bolsillos. Cierre frontal con botones metálicos y estampado multicolor con líneas. ¡Una fantasía!

JEANS STRAIGHT ESTAMPADO (29,95€)

Vaqueros estampados. FOTO: Zara

