Conoce cuáles serán los looks básicos que verás en el front row de la próxima Mercedes Benz Madrid Fashion Week 2021

En menos de ocho días comienza la próxima edición de Mercedes Benz Madrid Fashion Week 2021. Durante cuatro días, Madrid se envuelve en un ambiente de tendencias y el street style es completamente diferente a otros días. Todas las personas que acudan a la nueva edición y tengan que sentarse en el front row, llevarán las últimas tendencias tanto de este verano como las de este otoño. Si tienes la suerte de acudir a un desfile y quizás te puedas sentar en primera fila, tienes que conocer muy bien las tendencias. El outfit que elijas es muy importante.

Aunque todavía el tiempo acompaña y seguirás llevando maxi vestidos de flores, ya es hora de cambiar el armario. Si ya estás deseando que comience los meses de más frío y poder lucir nuevos conjuntos, solamente tienes que aprender una norma básica y es: el rosa y el lila son los colores que reinarán este otoño. Despídete del negro, marrón o gris, es decir, de los tonos fríos del otoño y tiñe de color y alegría las prendas. Estamos convencidas que estos colores dominarán en la próxima Mercedes Benz Madrid Fashion Week 2021. No pierdas detalle de las siguientes tendencias.

Susana Molina en Mercedes Benz Madrid Fashion week. FOTO: Gtres

Una imagen que mejor sirve, para demostrar que las influencers o famosas que acuden a la Mercedes Benz Madrid Fashion Week conocen cuál es la tendencia clave es la de Susana Molina. Asistió al desfile de Fernando Claro con un elegante y sencillo conjunto total black.

Eso sí, como te hemos dicho antes, el total black ya no volverá y las famosas deslumbrarán colores. ¿En qué te puedes inspirar? Claramente en los outfits que habrás visto en la Semana de la Moda de Copenhague. Los estilismos estaban repletos de tendencias. El rosa y el lila eran actores protagonistas.

Look en Copenhagen Fashion Week. FOTO: Pinterest

¿Qué tengo que llevar a Mercedes Benz Madrid Fashion Week? Con la lista que hemos elaborado no tendrás ninguna duda.

Rosa y lila

El tono lila y rosa son los grandes protagonistas. Dan alegría a nuestros outfits y nos obligan a salir de la clásica tendencia otoñal hacia los colores oscuros.

VESTIDO SATINADO (29,95€)

Vestido rosa palo. FOTO: Zara

Estampados en todas las prendas

Un must have obligatorio este otoño es el estampado. Van a destacar el estampado floral, el animal print (el de cebra) y los cuadros con un aire francés. Por cierto, tienes que ir aprendiendo a mezclar estampados, otra nueva tendencia que llega y es complicada, pero muy divertida.

MINIFALDA CON VOLANTES (25,99 €)

Minifalda con estampado de cebra. FOTO: Mango

Di hola a las sneakers, adiós a los tacones

Las zapatillas ya no solo sirven para hacer deporte, también las puedes usar para ir a cualquier Semana de la Moda. ¿A quién no le gusta ir cómoda y guapa a la vez?

ZAPATILLA FABRICADA EN BAMBÚ (95,99€)

Zapatilla con tejido 100% natural. FOTO: Yuccs

Traje de dos piezas

María Pombo ya llevó esta tendencia y nos encantó. El traje de dos piezas del mismo estampado y tono queda genial. Además tiene un aire retro que mejora cualquier estilo.

DOS PIEZAS CON ESTAMPADO GEOMÉTRICO (19,99 €)

Conjunto estampado. FOTO: Pull&Bear

¿Pantalones estampados? SI

Esta tendencia ya lo conoces, pero te la recordamos por si acaso. Los estampados con un estilo de la década de los 70 se llevan y mucho. Nuestros favoritos son todos aquellos con margaritas, colores psicodélicos o colores suaves.

VAQUERO ESTAMPADO (39,95 €)