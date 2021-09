¿Vacaciones en septiembre? Copia los looks veraniegos y estilosos de las últimas Semanas de la Moda 2021

El verano no finalizó para muchas personas, debido a que algunas están ahora en la playa disfrutando del buen tiempo y de la playa. Por ese motivo, es hora de lucir buenos outfits con todos los colores y estampados que son tendencia. Tendrás más opciones para elegir, porque todas las firmas ya han estrenado sus nuevas colecciones y la variedad es infinita. Lo único que tienes que tener en mente es el color. Cuando vayas a crear un look veraniego y con mucho estilo, no te olvides del verde, amarillo, naranja o fucsia. Todos estos colores han marcado el street style de las últimas Semanas de la Moda. Tanto en Copenhague, Nueva York o Berlín, la paleta de colores es muy variada aunque la base de muchos de los conjuntos fueron los colores anteriormente mencionados.

El cuadro vichy es el estampado esencial, y el street style lo está confirmando. Aunque quedan varias ediciones, este estampado no para de aparecer en todas las imágenes de Instagram. Por ese motivo, tanto los colores como el azul o el verde sientan genial en un cuadro vichy y es una apuesta asegurada para un buen conjunto veraniego. Aunque te quedan tres días o menos para volver a la oficina, no pierdas tiempo y disfruta de tus vacaciones con un look increíble. Como muchas famosas e influencers siguen de vacaciones, puedes hacer una labor de investigación y mirar qué están llevando.

Al igual que los cuadros vichy son esenciales en cualquier conjunto, también el monocolor estará en todos los looks de las famosas. Hemos visto el conjunto azul de Gigi Hadid y queremos copiárselo desde ya. Es perfecto para salir a cenar o dar el último paseo mirando un atardecer.

¿Qué nos dejó la semana de la moda de Copenhague? Que los tonos neón serán clave en todo el otoño e invierno. Olvídate del color negro, y apuesta por colores vivos y eléctricos. Nosotras te aconsejamos por un naranja butano o un rosa ácido . ¿Cómo llevarlo? Puedes escoger en un monocolor o una combinación de ambos tonos. ¡Lánzate!

¿Y en Berlín? La ciudad más vanguardista y alternativa de Europa (lo siento Londres) comenzó hace un par de días su Semana de la Moda y nos lanzó un mensaje: colores neutros y comodidad. Los pantalones tanto estilo ciclista o con tiro alto y abertura en los tobillos y blazers cinturones.

¿Y los accesorios? Nos quedamos con el gorro de pelo y el bolso de rafia. Ya este tipo de sombrero se lo vimos hace unas semanas a Rosalía, y ahora todas las más fashionistas de Europa. Al igual que el bolso de rafia (si es el de Prada mucho mejor), un básico en cualquier look. Quedará genial con un maxi vestido con mucho estampado.

¿Cómo será el street style de Madrid? No podemos decir 100% seguras de qué tendencias serán las más vistas, pero estamos convencidas de que dejarán grandes looks. Nuestra apuesta es la siguiente: color rosa y lila, estampado vintage, cuadro vichy y traje monocolor. Con estas cuatro tendencias nunca fallarás.