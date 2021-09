ANSIA VIVA es lo que nos ha creado NURIA ROCA con este conjunto de Desigual que necesitamos para todos nuestros eventos de otoño

La nueva normalidad es esta. Antes esperábamos los jueves por la noche con ansias para irnos de aftework con nuestras amigas y ahora lo esperamos para ver el nuevo lookazo de Nuria Roca en ‘El Hormiguero’. Y es que nunca nos defrauda la presentadora valenciana, por algo es una de nuestras mejores vestidas cada año. Y por muchos motivos. Nuria Roca siempre sale de su zona de confort y se arriesga con todas las tendencias cada temporada. La moda es un juego y ella lo sabe. Además, nos encanta que siempre apueste por marcas españolas y moda ‘made in Spain’. ¡No podemos ser más fans!

Nuria Roca sorprendió anoche con un total look de Desigual, una de sus marcas favoritas, y en concreto un conjunto perteneciente a la cápsula con el mítico diseñador de alta costura, Mr Christian Lacroix. Se trata de un total look con estampado en tonalidades tostadas con pequeños motivos florales formado por una camisa elástica y pantalones de pierna ancha y caída fluida. ¡Una fantasía! No nos puede gustar más para todos nuestros eventos de otoño.

Camisa cenefas elástica (79,95 €)

Camisa estampada. FOTO: Desigual

Pantalón ancho estampado (69,95 €)