AITANA se viste de FENDI para convertirse en la REINA de la NOCHE en IBIZA con nuestra tendencia favorita del otoño (y más sexy)

No sabemos que pasará en Berlín, lo que si sabemos es lo que pasó anoche en la gala de nominados a LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears. Y es que Aitana Ocaña se marcó un lookazo de lo más sexy y en tendencia con un conjunto de Fendi que aún nos hace suspirar a estas horas de la mañana. ¿Qué aún no lo has visto? Hazte el café y prepárate para enamorarte. ¡Amancio, queremos un clon!

Aitana en la cena de nominados de LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears. FOTO: Jesus Briones GTRES

Y es que Aitana nos ha enamorado con este dos piezas en negro de blazer oversize con solapa y short de Fendi. Un look de lo más sexys y labios rojos. Y sandalias de brillos.

Sandalias Aitana. FOTO: Jesus Briones GTRES

Y como siempre perfecta en su beauty look en manos de Jesús de Paula y Alex Saint. ¡No puede estar más guapa!