Las REINAS de Instagram como VIOLETA MANGRIÑÁN dicen que este traje de cuadros a todo color de Uterqüe tiene que estar en nuestro armario

Aunque Instagram no acabe de funcionar del todo bien y no nos quiera enseñar el Reels de Violeta Mangriñán, nosotras si que hemos visto este lookazo de la influencer. Y para no verlo. Real amigas que nos acabamos de enamorar de este traje de cuadros a todo color de nueva colección de Uterqüe. Solo pensar que esta firma de Inditex va a cerrar todas sus tiendas para integrarse en Cortefiel queremos llorar. Sin duda es nuestra favorita de todo Inditex, y parece que últimamente también la de Violeta Mangriñán.

Por ello, la joven televisiva se ha hecho con este traje de nueva colección de Uterqüe con cuadros a todo color que es una maravilla. La colección está inspirada en el nuevo comfort, utilizando una paleta de colores vibrante que denota optimismo. Un traje confeccionada en tejido de cuadros con detalle de solapa grande en la blazer y doble abotonadura con botón metálico de color y bolsillos delanteros con solapa. Una americana cruzada diseñada para un fit acomodado a la figura.

Violeta Mangriñán con traje de Uterqüe. FOTO: @violeta_mangrinyan

Americana solapa cuadros (169€)

Blazer cuadros. FOTO: Uterque

Pantalón traje cuadros (89 €)