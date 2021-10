Zara tiene las dos chaquetas acolchadas más ‘trendy’ para comenzar a llevar desde ya

Puede que sea demasiado exagerado, pero encontrar una chaqueta acolchada bonita y con las tendencias del 2021 está siendo muy complicado porque hay muchas. Las hemos visto largas, cortas, con estampado, monocolor... Seguramente después de ver la chaqueta acolchada o puffer jacket de María Pombo en el día de su cumpleaños de Name The Brand, ahora estarás buscando una que está arrasando entre las mujeres con más estilo como Amerlia Bono. Ella conoce muy bien cuáles son las prendas que le sientan genial y qué colores tiene que escoger. Por ese motivo, tiene la chaqueta acolchada de Zara que estabas buscando.

Zara en algunas ocasiones nos complica un poquito las decisiones. Dentro de la sección de chaquetas acolchadas podrás encontrar diferentes variedades como: con cuello redondo, tipo bomber, reversible o en azul eléctrico. Como el frío todavía no llega del todo, la chaqueta acolchada es la prenda perfecta para no pasar frío, pero tampoco calor.

Antes de hablar en profundidad de la chaqueta acolchada de Zara, no podemos dejar pasar la chaqueta de María Pombo. De tipo torera, corta, y con un acolchado muy agradable en tono pastel. El detalle que más nos llamó la atención, las hombreras. Como se nota que la década de los noventa y ahora de los ochenta, ya están aquí.

Amelia Bono combina la chaqueta más deseada de Zara con una minifalda, nuestra tendencia favorita de este invierno. De esta manera, la celebrity juega con los contrastes y combina a la perfección el color verde aceituna o militar. Un tono que es oscuro, sin llegar a serlo y que sienta genial a cualquier mujer.

Es momento de hablar sobre la chaqueta acolchada de Zara. Tiene que estar entre tus básicos porque reúne las siguientes características: reversible, ligera, sin solapas y con bajo asimétrico. Es la mejor inversión que puedes hacer este otoño e invierno. Combina con un vaquero de tiro alto o con un pantalón de estampado.

CHAQUETA ACOLCHADA REVERSIBLE (39,95€)

Chaqueta acolchada con cuello de pico. FOTO: Zara

¿A qué no puedes decir que no a esta chaqueta acolchada? No pierdas tiempo y corre a Zara. Con esta chaqueta acolchada tendrás un outfit cómodo y natural en menos de cinco minutos.

¿Cómo crear otro look con esta chaqueta acolchada? Paula Cremades con prendas básicas que todas tenemos en el armario, formó un estilo masculino perfecto para arrasar en la ciudad. ¡Qué bien queda!

No solamente hay prendas estilo chaqueta con acolchado, Zara tiene de todo y podrás ver que han pensando muy bien en cómo usar este tejido que es tan versátil. El abrigo acolchado que tiene un toque de Uniqlo es nuestro favorito. Tiene una clara inspiración en las tendencias nórdicas o en el abrigo gigante y rojo de Balenciaga.

ABRIGO ACOLCHADO (39,95€)