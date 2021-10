AMELIA BONO tiene la chaqueta acolchada de ZARA más en tendencia del otoño para todos tus looks negros

No hay nada más en tendencia este otoño que una chaqueta acolchada para todos tus looks que vas a llevar todos los días de la semana. Y Amelia Bono está de acuerdo con nosotras. Nada de pasar frío y que mejor para eso que un buen chaqueta acolchado como este de Zara que Amelia ha combinado con un total look negro que tanto le gusta a ella. ¿Aún no lo has visto?

Es reversible, ligera, sin solapas y con bajo asimétrico. Una auténtica maravilla que llevarás todo el otoño.

Amelia Bono en sus Stories de Instagram. FOTO: @ameliabono

CHAQUETA ACOLCHADA REVERSIBLE (39,95€)

Chaqueta acolchada. FOTO: Zara