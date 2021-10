Cambiamos todas nuestras blazers por el traje más hippie de SARA CARBONERO que se va a convertir en nuestro uniforme de otoño para todos los próximos eventos

Un flechazo de amor profundo acabamos de sentir a esta hora de la mañana. Que como diría la canción “son las seis de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad”. Y eso es lo que nos acaba de pasar con este traje de la nueva colección de Slow Love que llevó Sara Carbonero en la fiesta de presentación. Mucha música, mucha moda y algunas caras conocidas como Carmen Lomana. Eso sí, ni Iker Casillas, ni Kiki Morente.

Sara Carbonero en la presentación de la nueva colección de su marca Slow Love. FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

Sara Carbonero e Isabel Jiménez presentaron anoche en Madrid su nueva colección de ‘Slow love: dancing in the street’ y se han dejado ver de o más ilusionadas y felices ante este nuevo proyecto profesional que sigue adelante después de varios años al frente aunque ahora de la mano de Cortefiel. Y nosotras nos hemos enamorado del look elegido por Sara Carbonero.

Sara ha optado por un traje de estilo pijamero de la nueva colección de Slow Love que estaba formado por una blazer fluida con un estampado muy hippie a juego con el pantalón y realizado con fibras sostenibles. El pantalón es fluido estampado con cinturilla elástica en la espalda, bolsillos a los laterales y pernera ancha. ¡Fashion y comodísimo!

Blazer fluida estampada (79,99€)

Pantalón fluido estampado (59,99€)