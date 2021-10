Las CHICAS de Madrid con MÁS ESTILO se han enamorado de este conjunto de flores de marca francesa para llevarlo con gabardina

Por las calles de la capital no se ve otro conjunto que no sea este en la última semana. Y es que las chicas que más saben de moda y que viven en Madrid han decidido vestirse con sello francés de la marca Antik Batik. Y aunque a primera vista parece un mono, no lo es. Se trata de un conjunto de camiseta de cuello vuelto y pantalones con estampados de flores. Y la cantante Miriam Rodríguez ha sido la última en caer con este conjunto viral.

El conjunto perfecto del otoño que Miriam Rodríguez nos ha dejado claro que queda perfecto con gabardina y Converse de bota blanca. Pero no solo la cantante, también la influencer Bea Fernández o Alexandra Federicca.

¿Quieres apuntarte al conjunto más en tendencia del otoño? Aquí lo tienes.

Cuello vuelto estampado Antony - Camel (135€)

Jersey. FOTO: Antik Batik

Pantalón estampado Antony - Camel (135€)