Uterqüe nos enseña cómo se lleva el color block en el 2021

Desde que desapareciese en la primera década de los 2000, esta tendencia ha tenido varias amenazas de volver a nuestras vidas, aunque seguro que ninguna vez ha sido tan fuerte como ahora. Pero empecemos desde el principio. Realmente, ¿en qué consiste esta tendencia? El color block es el uso del color como herramienta principal para componer un look. Puede utilizarse uno o varios, de ahí la palabra “bloque” para definir esta técnica. Generalmente, prescinde de estampados en la medida de lo posible, para dar todo el protagonismo al color y a la potencia del mismo y las texturas de las prendas.

Una vez entendido el significado de esta técnica, es imprescindible contar que fue Frida Giannini, directora creativa de la firma Gucci desde 2002 hasta 2014, la que trajo con fuerza esta tendencia hasta la pasarela y la moda prêt-à-porter, pues fue su colección de primavera verano 2011 la que desató la locura. Sus combinaciones a base de naranjas, verdes, morados, azules y rojos fueron llevadas por todas las celebrities de la época. Desde Carlota Casiraghi hasta Sara Carbonero, eso sin contar al as bloggers del momento (preludio de las hoy llamadas influencers).

Poco después, esta tendencia pareció caer en el olvido, y eran pocas las que se atrevían a rescatarla, sobre todo en unos años donde los looks monocromáticos parecían ser la tónica general y el epítome de la elegancia y el buen gusto. Pero algunas no lo abandonaron del todo, y han encontrado en esta temporada otoño invierno su mejor revival. Firmas como Prada, Bottega Veneta o Louis Vuitton no han podido evitar hacer un guiño a este juego de colores en sus últimas colecciones, aunque sin duda la apuesta fuerte será la próxima primavera verano.

Las marcas de fast fashion, adelantadas ellas siempre a las tendencias, han empezado a dejar ver sutilmente que esta será una de sus apuestas fuertes para los próximos meses. Es el caso de Uterqüe y su sección nuevo en tienda, que nos ha sorprendido con propuestas llenos de color, como un pantalón morado (ojo aquí a otra de las tendencias importantes del año) con una camisa naranja, rosa y rojo en un mismo look o incluso en una misma prenda, como es el caso de un vestido rosa con detalles naranjas, que la firma combina acertadamente con unas botas en azul claro, o un jersey tipo polo que ya incluye varios tonos en su diseño.

Camisa de seda naranja (99 euros) y pantalón denim con cadena (69 euros), de Uterqüe

Vestido bicolor satinado (159 euros) y bota caña media tacó coco (149 euros), de Uterqüe

Vestido bicolor satinado (159 euros) y bota caña media tacó coco (149 euros), de Uterqüe