Guía de estilo para sacarle el máximo partido a tus leggings esta temporada

La comodidad se ha apoderado de nosotras, el confinamiento y el teletrabajo han tenido la culpa, y el mejor ejemplo es el éxito sin precedentes de prendas como los chándals, las sudaderas o los leggings. Estos últimos, siempre relegados a un segundo plano, al ámbito deportivo o a las largas estancias en casa, han logrado convertirse en uno de nuestros mejores aliados en estos últimos meses haciendo tambalear el trono (inquebrantable) de los pantalones vaqueros. No solo los llevamos para pasar horas y horas frente al ordenador sino también sobre el asfalto. ¡Su triunfo es total!

Los looks con leggings se han convertido en los más repetidos de nuestro feed de Instagram, no hay influencer que no cuente con uno de ellos, o varios, en su armario. Lejos quedaron los tiempos en los que solo podíamos incluir diseños de algodón en nuestros looks, el abanico de opciones, algunas de ellas totalmente elegantes, que podemos encontrar es realmente amplio: cuero, charol, efecto metalizado, con estampados...

Sin embargo, todavía hay quien no sabe cómo sumarlos a tus estilismos del día a día sin que estos parezcan de ámbito deportivo. Por fortuna, hemos recopilado algunos tips vistos a través de las redes para que llevar leggings sea realmente fácil (y acertado). Palabra de Instagram.

1. Leggins con deportivas y sudadera

Puede ser la opción más habitual. Una combinación que si le sumamos complementos que marquen la diferencia, ya sean calcetines altos, unas buenas joyas o un sencillo gorro, puede ser tan acertado como un look protagonizado por jeans. ¿Por qué no?

2. Para un look de noche: con blusa y botines de tacón

Nada de looks informales, los leggings también son buenas alternativas para ocasiones más especiales.

3. Leggings con blazer y deportivas

¿Quién quiere arriesgar? Puede parecer una locura pero tan solo hay que ver el resultado...

4. Con camisa oversize y chaleco

Una forma fácil de lograr elevar cualquier estilismo formado por este tipo de diseños.

5. Total look negro

Puede resultar repetitivo, es una alternativa siempre destacada, pero es una realidad: es imposible fallar combinando unos leggings negros (sea cual sea el tejido) con prendas en la misma tonalidad.