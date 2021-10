Queremos que todos los días sean de OTOÑO para copiarle a SARA CARBONERO el look más ‘cozy’ para despedir octubre

¿Preparadas para el puente de noviembre? Vienen unos días de frío y lluvias, así que el look que ha elegido Sara Carbonero para esta mitad de semana en Madrid no puede ser más adecuado y más otoño. No hay nada que sea más apetecible en estos meses que un look de lo más ‘cozy’ que te haga sentir como si estuvieras en casa tapadita con la manta en el sofá en un día de esos de lluvia y velas encendidas. Y eso es lo que nos ha pasado con este estilismo de Sara Carbonero.

Y es que la periodista nos ha dejado este look a través de sus Stories de Instagram que es pura inspiración para despedir octubre. ¿Qué aún no lo has visto? Preparada para copiarla.

Stories de Sara Carbonero. FOTO: @saracarbonero

Sara Carbonero ha optado por combinar un jersey gris ‘oversize’ con una camisa blanca debajo, leggings y botas altas. Y como no, su accesorio favorito. Un sombrero marrón de su marca Slowlove.

Y es que si hay algo que apetece en estos días de lluvia, son estos looks de lo más apetecibles, cómodos y calentitos.

Sombrero cintas trenzadas (49,99 €)