Cuando llega TAMARA FALCÓ y se convierte en la invitada perfecta de todas las fiestas con blazer de terciopelo con brillos y pantalones de piel

Ella es así. No hay día que aparezca en ‘El Hormiguero’ y que no nos deje una inspiración perfecta con alguno de sus looks para nuestros próximo eventos o fiestas. Y esta semana lo ha vuelto a hacer. Sí, estamos hablando de Tamara Falcó que siempre de la mano de la estilista del programa, Montse Nieto, nos crean necesidades de moda. Y como no, ahora ya pensando en la época de fiestas con una blazer de terciopelo con brillos y pantalones de piel tan en tendencia este otoño. ¡Magia y moda!

Stories de Carmeron. FOTO: @carmeron

Esta vez se trata de esta blazer negra de la firma Lili Sidonio de terciopelo con costuras brillantes, de manga larga y y corte clásico. Tamara Falcó lo ha combinado con unos pantalones de efecto cuero, que son súper tendencia, y una camiseta blanca de cuello redondo.

Blazer de mujer de terciopelo con costuras brillantes (89,95€)