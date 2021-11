Ya es hora de comprarnos los primeros JERSÉIS NAVIDEÑOS y estos de PULL&BEAR van a enamorar hasta a tu amiga más Grinch

Y no no pienses que somos muy adelantadas porque algunos ya se han agotado y tiene lista de espera. Por lo que parece, Mariah Carey no es la única que ha dicho adiós a Halloween poniéndose ya en moda Navidad. Y no os vamos a mentir, a nosotras no nos puede gustar más esta época, tanto que ya nos hemos puesto en la lista de espera para hacernos con este cárdigan navideño de Pull&Bear que no puede ser más cuqui.

Pero no solo chaquetas, la marca de Inditex ya tiene en su web, chalecos y jerséis navideños para todos los gustos. Que ya se que a mis amigas más Grinch no le van a gustar nada, pero al final todo el mundo acaba cayendo con un jersey navideño aunque solo sea para el postureo de la foto en Instagram. ¡Aquí tiene la selección más navideña de Pull&Bear!

Chaleco punto jacquard navideño (19,99 €)

Chaleco navideño. FOTO: Pull&Bear

Jersey navideño caravana (25,99 €)

Jersey navideño. FOTO: Pull&Bear

Cárdigan navideño college (35.99 €)

Cárdigan navideño. FOTO: Pull&Bear

Jersey navideño patchwork (29,99 €)