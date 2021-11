María Pombo nos enseña cómo lucir un vestido blazer también en otoño

Personalmente, creo que a veces hay prendas o tendencias que se han colado hace relativamente poco en nuestras vidas, pero que echando la vista atrás pienso: ¿cómo hemos podido vivir tanto tiempo sin esto? Es lo que muchas pensarán por ejemplo de los slip dress o vestidos lenceros, que desde que los recuperamos hace ya algunos años es difícil encontrar una mujer que no tenga uno en su armario, ya sea para invierno o para verano. Lo mismo me pasa con algunos zapatos, como los Friulane, el mejor descubrimiento que he hecho en los últimos años. Pero cuando llega la noche y es el momento de escoger look para cualquier evento sin duda hay una prenda fetiche con la que acierto siempre: el vestido blazer.

Y aunque las marcas suelen tener más de una opción de este tipo de prenda, si no encuentras ninguno a tu gusto lo mejor es fijarnos en María Pombo, y optar por una blazer oversize y lucirla de vestido. La influencer además nos enseña como lucirla antes de que se ponga el sol, combinando su chaqueta blanca de la firma danesa Samsøe Samsøe con unas botas planas de caña alta de la firma Jimmy Choo a medio camino entre el estilo cowboy y el ecuestre.

Erika blazer 13176, de Samsøe Samsøe (299 euros)