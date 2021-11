Donde estén los vaqueros anchos y de tiro alto de SARA CARBONERO que se quiten todos los leggings tendencia

Si Sara Carbonero es moda, se dice y punto. Y es que lleva una semana de lookazos que no para de enamorarnos a todas. De los pantalones dorados de lentejuelas y flecos de más de 6.000, al look perfecto para una tarde de chicas o los botines que necesitamos para vivir en ellos todo el otoño. Pero no solo eso, ahora nos ha demostrado en un día de trabajo para la nueva colección de su marca Slow Love, que solo necesitamos unos vaqueros anchos de tiro alto de esos de ‘efecto tipazo’ para todos nuestros estilismos de noviembre.

Y Sara Carbonero ha combinado los vaqueros con un conjunto de punto de top y chaqueta que ya es moda es estado puro.

Sara Carbonero con vaqueros en su cuenta de Instagram. FOTO: @saracarbonero

Un conjunto de punto de top y chaqueta que nos parece que es de la próxima colección de Slow Love ya que lleva las iniciales de la marca en blanco. Si es así, Sara pro favor, lo necesitamos ya en nuestra vida. Y además lo ha combinado con diferentes collares de su colección para Agatha.

¿Los vaqueros? Aquí os dejamos una opción de Zara muy parecida para copiar a la periodista.

JEANS WIDE LEG (29,95 €)