SARA CARBONERO se ha enamorado de las botas blancas Dr Martens que le ha traído Papá Noel para una tarde en familia

¿Un look para un día en el campo con sus hijos? Pues Sara Carbonero tiene claro que es este. Un jersey de esos que llevan toda la vida en su armario del pueblo y sigue siendo su favorito, una falda larga, abrigo blanco y botas blancas Dr Martens que le ha traído Papá Noel. Sin duda, es uno de los peores looks de Sara Carbonero en los últimos meses, pero nos lo vende tan bonito en su cuenta de Instagram con ese precioso texto que hasta nos ha conquistado. Eso sí, se nos ha roto un poquito más el corazón. Cuando todo el mundo hablaba de su escapada a Oporto con Iker Casillas, hoy una revista del corazón saca las fotografías en exclusiva de los besos de Sara Carbonero y Kiki Morente. ¡Oh, no! Sí, ya sabéis que aquí somos de la relación de Sara e Iker a muerte.

Pero vamos a centrarnos en lo que nos toca, las botas blancas Dr Martens que le ha traído Papá Noel.

Sara Carbonero con botas blancas Dr Martens. FOTO: @saracarbonero

Dr. Martens es esa firma que lleva décadas arrasando en todos los looks y es un básico en cualquier armario. No pienses que este zapato está solamente dirigido para un tipo de estilo, hay muchas mujeres que han apostado por Dr. Martens y consiguen un giro radical de sus looks. Y Sara Carbonero como buena fan de las botas lo sabe.

Botines Dr Martens blancos (129€)

Botas blancas. FOTO: Dr Martens

Probablemente, sepas que estas botas tienen un origen militar. Actualmente, son las más famosas de la industria, tanto por la calidad de sus materiales, el color negro auténtico y por ser un símbolo de autenticidad. Dr. Martens está unida a los movimientos de tribus callejeras, y desde hace pocos años, antes se vinculan a esa persona inconformista y descontenta. Todo esto cambió y estos mensajes no están ligados a la marca.

Si hace unos días Sara Carbonero las lucía en color burdeos para una tarde de fútbol de sus hijos, hoy es el turno de las de color blanco.