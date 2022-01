Tamara Falcó vuelve a sacar su lado más sexy (y pijo) con blazer de terciopelo y top lencero rojo que eleva el look a lookazo

No hay día esta semana que Tamara Falcó no nos sorprenda y anoche lo volvió a hacer en ‘El Hormiguero’. Sí como leéis. Nos han cambiado nuestro día favorito de la semana y esta semana han cambiado la tertulia de actualidad al miércoles y no solo Tamara Falcó nos ha sorprendido con su look de lo más sexy y pijo, también lo ha hecho Nuria Roca con el mono de la firma española que enamora a todas las celebrities. Si el otro día la marquesa de Griñón nos sorprendía a todos grabando una publicidad con un estilismo de lo más motero, nada pijo ni clásico como nos tiene acostumbradas, ahora lo ha vuelto a hacer en su aparición semanal en la televisión. Y es que ya sabemos que cada vez que Tamara Falcó se une a Montse Nieto, la estilita del programa, salen lookazos de esos que nos sirven de inspiración al momento. ¿Aún no lo has visto? Pues te va a encantar.

Tamara Falcó ha lucido una blazer de terciopelo de la firma española Mirto, que ha combinado con un top rojo lencero de lo más sexy, pantalones negros de vestir y zapatos de salir en el mismo color.

Stories de Tamara Falcó. FOTO: @tamara_falco

¿Os suena esta marca? Sí, Tamara Falcó ya ha confiado en Mirto para muchos de sus looks en el programa de Antena 3. Pero no solo ella, también la Reina Letizia con su gabardina de cuadros vichy que recuperó la semana pasada de su armario para acudir a FITUR 2022. Una prenda de las más especiales y que siempre enamora a todos cada vez que la reina la saca de su armario para marcarse un estilismo perfecto a la vez que casual.

Americana terciopelo. FOTO: Mirto

Tamara Falcó ha escogido una americana de terciopelo con estampado floral que además está de rebajas. De los 295€ que costaba, ahora tiene un 40% de descuento y se queda en 177 euros. Una prenda de esas que se va a convertir en un fondo de armario y te va a salvar de todos esos momentos que no sabes que ponerte para una ocasión especial. Una americana floreada de vestir de terciopelo estampado. Bolsillos con solapa y cierre de un botón. Una prenda singular, con personalidad como la describen en la web de la marca. Combina con pantalón a juego o negros como Tamara. Idónea para eventos de noche o ocasiones de lo más especiales en que la americana se convertirá en la protagonista.