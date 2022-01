Los tres cortes de pelo virales del 2022 para rejuvenecer la imagen en mujeres de 40, 50 o 60 años

Una melena nueva y renovada, es sinónimo de querer cambios y apostar por una imagen diferente. Siempre es buen momento dejar atrás el 2021, a través de un corte atrevido, elegante o sencillo. Si no mira cómo Carmen Lomana o Pilar Rubio han cambiado de look. La primera no fue muy atrevida y la segunda, nos dejó a todas con la boca abierta, pero de todas formas ambas son ideales. Si quieres seguir los pasos de estas celebrities y quieres rejuvenecer tu imagen con un nuevo corte de cabello, no pierdas detalle de todo lo que te contamos a continuación. Eso sí, los siguientes cambios de looks están pensados para mujeres con 40, 50 o 60 años.

La clave para no perderse en el mapa de las nuevas tendencias de cabello, tienes que tener claro tres reglas: cómo es tu cabello, qué tipo de largo quieres y si tu pelo está teñido. Conociendo todo lo anterior, no tendrás problema para tu próximo nuevo corte de cabello. ¡Saldrás espectacular de la peluquería!

Tenemos claro, que para aquellas mujeres atrevidas el color estrella es el pelirrojo, y si quieres suavizar las facciones el mejor tono es el avellana. Ahora toca el turno, de qué forma tendrá el cabello, la parte más importante porque juega con gran relevancia, los rasgos y la forma de la cara.

El 2022 llega cargado de novedades, y cómo tienes que elegir un corte, dependiendo de tu edad, nosotras te lo ponemos fácil y hemos localizado cuáles son los mejores. Así darás la bienvenida al año nuevo (aunque empezó hace un mes) con una nueva imagen. Por cierto, gracias a las famosas e influencers más top del momento, este trabajo de investigación fue mucho más sencillo.

40 años

Reese Witherspoon tiene 45 años, y aunque parece que tiene muchos menos años, la actriz ganadora de un Óscar, lleva un cabello fácil, natural y sencillo. Aunque nos imaginamos que ella tiene peluqueros profesionales para sus grandes eventos, Reese apuesta por su rubio natural y una media melena desfilada.

50 años

La mujer que mejor representa que los 50 años es la mejor etapa es Jennifer López. La diva de la música, JLo siempre está cambiando de cabello, tanto en su corte o color, pero el que nos conquistó para copiarla es el corte con mechas doradas noventeras y corte natural a capas.

60 años

Si tienes 60 años y te dicen que es buen momento para llevar el pelo corto, no hagas caso. El mejor ejemplo es Maira Marcos. Ella nos encanta por su estilo y por supuesto, por el cabello tan natural e ideal que tiene. Con más de 60 mil seguidores, demuestra con cada una de sus publicaciones que la edad es solo un número. El corte de cabello es muy similar a los dos anteriores. Todos están basados en melenas salvajes con toque de color.