La chaqueta bailarina vuelve a ser tendencia en Zara y Mery Turiel nos enseña como llevarla con vaqueros para ‘efecto tipazo’

Ir de rebajas y acabar cayendo en la nueva colección. Sí, somos. Pero no somos las únicas, y es que la influencer Mery Turiel también es de las nuestras y ha caído con este precioso cárdigan de nueva colección de Zara. Un romántico cárdigan wrap que acaba de llegar a las tiendas de Inditex y que ya nos ha robado el corazón. La chaquetita de punto cruzada, de estilo bailarina, sigue siendo tendencia esta primavera y se convertirá en uno de los básicos de tu fondo de armario de la temporada. Y Mery Turiel ya nos ha demostrado que va a triunfar en el street Style y que es perfecta para llevar con vaqueros y que haga el ‘efecto tipazo’ tan buscado por todas. El cárdigan es una de esas prendas que encontramos año tras año porque, por su versatilidad, nos salva en más de un apuro y la podemos usar como chaqueta o jersey. Cruzada sobre el pecho emula la favorecedora silueta del wrap dress de Diane Von Furstenberg de manera que estiliza y afina visualmente el contorno. ¿Qué más se puede pedir?

Esta primavera los veremos de estilo “wrap” o cruzado como las chaquetitas de punto que utilizan las bailarinas de ballet marcando la cintura haciendo que se vea más afinada visualmente. Al atarse con lazada, se adaptan a cualquier tipo de cuerpo convirtiéndose en la prenda más favorecedora de la primavera y apta para los looks más casuals que se convierten en sofisticados. Bajo la dirección artística de la artista italiana Vanessa Beecroft, la colección de Zara en colaboración con el New York City Ballet está compuesta por vestidos de tul de ensueño, faldas satinadas fantasía, un mono y como no, las famosas chaquetas bailarina que van a hacer que todas necesitemos en nuestro armario en los próximos meses.

CHAQUETA OCHOS CON ALPACA LIMITED EDITION (35,95€)

Cardigan lana. FOTO: zara

La chaqueta de ochos de alpaca de Zara es de edición limitada confeccionada con tejido en mezcla de alpaca. Escote pico y manga larga acabada en puño y cierre frontal cruzado con lazada con ese estilo wrap que hace ‘efecto tipazo’ y como nos ha demostrado Mery Turiel queda perfecta con vaqueros.

Aunque nosotras también nos lo imaginamos con un vestido de lo más romántico floral o satinado, una falda boho larga o de estilo lencero, con zapatillas para darle ese toque más casual o unas botas para un estilo más western tan en tendencia.