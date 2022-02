Guía de estilo de cómo llevar los pantalones de piel más en tendencia con top de punto y blazer por Tamara Falcó

La reina de las blazers sin duda es ella. Y es que si el jueves por la tarde, Tamara Falcó nos demostraba que el look working más básico nunca falla, con vaqueros y camiseta blanca, por la noche en ‘El Hormiguero’, volvió a demostrar que las americanas son su mejor aliado. Da igual que sea un look casual de día, para ir a la oficina o para ir de cena o a un evento nocturno. La prenda que siempre rescata de su armario para elevar sus estilismos. Pero no solo eso, la marquesa de Griñón nos ha dado una guía de estilo de como lucir una de las prendas más en tendencia del momento que no es otra que los pantalones de efecto piel. Y lo ha hecho, como no, de la mano de la estilista del programa Montse Nieto.

Tamara Falcó ha vuelto a dar todo el protagonismo de su estilismo a la blazer y de nuevo apostando por marcas ‘Made in Spain’ como siempre hace al acudir al programa de Antena 3 para la tertulia de actualidad de los jueves por la noche.

La hija de Isabel Preylser una blazer de estampado retro de Byan, de 260 euros, combinada con un top de punto de canalé violeta de Sandro. Y para terminar el estilismo un pantalón negro de efecto piel tan en tendencia de Zara. Para terminar el look unas sandalias negras con cordones dorados de Luis Onofre, joyas de Tous, como su medalla de la Virgen de su Primera Comunión.