Si tienes una boda en marzo te dejamos cinco looks con los que serás la invitada perfecta

Parece que esta primavera por fin podremos decir por todo lo alto lo que llevamos dos años esperando: ¡vuelven las bodas por todo lo alto! Y no es que hasta ahora no haya habido, no. Muchas han sido las parejas valientes que han decidido seguir adelantes con sus planes de matrimonio a pesar de la pandemia, las restricciones y de más impedimentos que convertían la organización de cualquiera de estas celebraciones en una misión casi imposible. Pero todo a punta a que esta temporada podremos festejar de la forma más parecida posible a lo que hasta marzo de 2020 entendíamos por normalidad. Las influencers no saben, y llevan desde hace unas semanas dejándonos looks que son la perfecta inspiración, como Sofía Palazuelo.

Así que si estás invitada a una boda este mes, este artículo es la guía práctica que estabas buscando para saber qué llevar, cómo llevarlo y cuando. Porque el dress code de invitada a veces puede producir más quebraderos de cabeza de los que muchos piensan, y es igual de importante ir con un outfit favorecedor como no saltarse el protocolo. Aunque sabemos que las bodas de entretiempo puede ser algo más difícil encontrar un look con el que no pasamos ni frío ni calor, vamos a intentarlo con estas cinco propuestas que te traemos.

Boda religiosa de mañana

Los lugares sagrados imponen una vestimenta algo más tapada, así que mejor huir de escotes demasiado atrevidos. Una buena opción el lucirlo en la espalda, siempre más discreto y que podemos cubrir con un ligero chal. Recuerda que el largo de este tipo de ceremonias siempre tiene que ser corto o midi, a no ser que sea un mono o un traje de chaqueta.

Boda civil de mañana

Aquí el dress code siempre será más relajado, y los vestidos cortos (no demasiado) pueden ser una muy buena opción, así como aberturas elegantes y algo más de escotes.

Boda religiosa de tarde

En estas celebraciones las premisas son muy claras: traje largo. Ya sea vestido o pantalón, debe cubrir el tobillo. Mientras que en las de mañana el negro está algo más visto, por la tarde es perfectamente aceptable. Si no eres muy fan de los vestidos los trajes de chaqueta son una opción muy de moda esta temporada, así como las combinaciones de blusa y pantalón que juegan con los colores en contraste o los monos de pierna largos.

Boda civil de tarde

Es sin duda la que más licencias permite. Puedes tomarte la vestimenta como la de una fiesta: lentejuelas, escotes, largos, cortos... Está permitido casi todo, menos una cosa: el color blanco, a no ser que la novia te indique lo contrario.