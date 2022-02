Sabemos cuales son los tops que mejor quedan con todo tipo de pantalones

Muchas veces cuando nos ponemos a pensar en combinaciones de ropa que sean a la vez sencillas y efectivas, pero especialmente que no nos quiten mucho tiempo dándole vueltas a la cabeza a primera hora de la mañana, el mix de top y pantalón básico suele acudir rápidamente a nuestra mente. Da igual que se trate de un vaquero que de un pantalón sastre o cualquier otra versión. Pero quizás lo que más importa de este combo no sea la parte de abajo, si no la de arriba.

Por eso hemos querido hacer un repaso de cuáles los looks minimalistas que más nos han gustado últimamente y tratar de sacar qué tienen en común, y sorprendentemente nos hemos dado cuenta de una cosa: tops de cuello alto. Hailey Bieber, Emily Ratajkowski... Todas ellas se han dejado ver recientemente con esta prenda sumada generalmente a pantalones ancho (muy en la línea de ese revival dosmilero que las celebrities e influencer se empeñan en recuperar). Y lo cierto es que traes caer en la cuenta hemos sido consciente de todo el poder que acumula esta aparentemente sencilla prenda.

La clave está en escoger un modelo más bien ajustado. No te preocupes si la principio queda un poco justo, sus materiales normalmente punto, lana o algodón se estiran con el primer uso. Y eso sí, siempre tonos lisos, que pueden ir desde el clásico gris, que es perfecto para acompañar a tus estilismos más formales o de trabajo, hasta colores más potentes como el rojo, el verde, cualquier tipo de neón que no pararemos de ver en los próximos meses o incluso el rosa palo si quieres ir hacia los tonos más pastel.

Camiseta manga larga cuello alto en gris oscuro, de Mango (9,99 euros)

Camiseta de cuello alto en azul oscuro, de H&M (9,99 euros)

Camiseta de cuello subido y manga larga en color verde, de Zara (9,95 euros)

Camiseta de manga larga en camel, de Tezenis (14,99 euros)

Camiseta de algodón de cuello alto en rojo, de Petit Bateau (13,45 euros)

El manual de estilo pasa por lucirlos con vaqueros pitillo acompañados de blazers o chalecos de corte sartorial más entrada la primavera. mientras que si te decantas por el pantalón ancho puedes incorporarle más mezclas y probar con el layering o juego de capas, como por ejemplo una camisa masculina de corte masculina por encima o un chaleco ajustado tipo gánster.