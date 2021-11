Los pantalones grises tipo sastre son los favoritos entre las expertas en moda

Reconozco que en todas las temporadas, la mayoría de las veces sin ningún motivo aparente, mi cabeza y mi estilo se obsesionan con una prenda en concreto, que sin saber por qué no me puedo sacar la cabeza. Quizás es que he recibido sin saberlo mensajes subliminales a través de Instagram o de las tiendas de que la necesito. O también porque sin pararme a analizarlo, alguna de mis trendesetts favoritas lo han lucido en más de una ocasión con resultados fantásticos.

Y es que normalmente no se trata de prendas muy evidentes ni llamativas. Más bien son básicos renovados que consiguen aportar este toque especial que para mi marca la diferencia entre gustarte la moda y seguir las tendencias o crearlas antes que nadie. Puede ser simplemente el corte de una chaqueta, o la forma de llevarla (como lucirla por dentro de un pantalón a modo camisa), un pequeño detalle en un vaquero como la vuelta en el bajo o los flecos, o hasta algo tan sencillo como una pinza del pelo o un calcetín.

Así de caprichosa es la moda, y nosotras sin darnos cuenta caemos. Pues bien, esto es lo que me ha pasado este otoño con una de las prendas aparentemente más sencillas de cualquier armario femenino: el pantalón sastre en color gris. Parecía que esta prenda estaba relegada a la zona de ropa de trabajo en oficina, pero solo hay que echar un vistazo a Instagram para ver como puede resultar más versátil y práctica de lo que te imaginas.

Si bien las tendencias parecen ir en la línea del total look con chaqueta a juego (ya hemos hablado de la fiebre por los trajes sastre este año), he visto estilismos que lo combinan simplemente con jerséis de punto en un color potente, con cárdigan de punto o jerséis llamativos y hasta con sudaderas. Por todo ello no he podido evitar darme un paseo virtual por algunas de mis tiendas de cabecera y llevarme la sorpresa de que efectivamente, en todas tienen su versión del famoso pantalón gris. Así que aquí comparto con vosotras mis favoritos:

Pantalón de tiro medio y bolsillos laterales, de Zara (25,95 euros)

Pantalón largo de traje masculino con bragueta inclinada y bolsillo francés, de BYNM (175 euros)

Pantalón recto pinzas, de Mango (29,99 euros)

Pantalón sastre de lana con dos botones, de Arket (99 euros)

Pantalón “Torino” de color gris con talle alto y fajín en la cintura, de Mypeeptoeshop (69 euros)

Pantalón de tiro medio con cinturón, de Source Unknown (97 euros)