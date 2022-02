La sobrecamisa masculina de Bershka que sienta fenomenal a los 20, 40 o 60 años

La tendencia de las sobrecamisas, una especie de camisa con un tejido grueso que se adueñó de las calles, sigue siendo la prenda favorita. Durante todo este tiempo, hemos visto y tenido sobrecamisas de todo tipo. Bershka es la firma que más apostó por esta tendencia, y diseñó piezas de estilo masculino que han conquistado el armario de las mujeres con más estilo. Pilar de Arce es esa mujer que nos deja sin palabras con todos sus looks. Cuando hemos visto un conjunto suyo en Instagram con una sobrecamisa masculina negra de Bershka, tenemos más claro el éxito de esta prenda. Normal que sea viral este outfit.

En muchas ocasiones, cuando salen nuevas prendas no nos sumamos al momento. El 2022 es una ocasión perfecta para añadir la sobrecamisa al armario. Si quieres empezar, la compra más segura es la sobrecamisa masculina de Bershka. En primavera y en verano, este tipo de prenda vienen fenomenal. El entretiempo es la estación más cambiante del año.

Dentro de nuestras tareas de investigación, al encontrar la sobrecamisa perfecta para cualquier tipo de mujer, nos percatamos del color y de cómo está colocada en el look de Pilar de Arce. El negro es el tono más fácil de combinar, no obstante, siempre es aconsejable tener otra sobrecamisa con colores más vivos. Por otra parte, la influencer no lleva puesta la sobrecamisa como en otras ocasiones. Utiliza un cinturón para unir la prenda y la deja abierta. ¡Nos encanta!

No importa si tienes 20, 40 o 60 años. Esta sobrecamisa es tan bonita y práctica que está pensada para cualquier mujer. Podrá ser combinada por tu madre o por ti. Seguro que entre las dos os imagináis conjuntos elegantes. ¿Quieres saber más de la sobrecamisa viral de Bershka? No pierdas detalle. Te contamos todos los secretos que tiene esta pieza para que ahora sea considerada: un básico de armario.

SOBRECAMISA EFECTO PIEL (39,99 €)

Sobrecamisa negra efecto piel. FOTO: Bershka

Pilar de Arce escogió una talla grande para crear el efecto de la manga. Del mismo modo, al ser una talla más ancha, la sobrecamisa, permite a la influencer añadir un cinturón y producir un efecto de abrigo corto. Esta sobrecamisa de Bershka, al tener un aspecto falso de piel se sale de lo común, en relación con otras piezas que habíamos visto antes. Nos encanta porque se sale de lo convencional.

Todas sabemos que el street style de esta primavera 2022 está cargado de color, pero no podemos negar que el negro soluciona muchos conjuntos. Esto, precisamente, permite calificar a esta sobrecamisa como un básico que eleva cualquier look. Estamos absolutamente convencidas de que si te haces con esta camisa, logras un outfit elegante, cómodo y con mucho estilo.