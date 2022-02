La propuesta de Lori Meyers a Jordi Évole tras su imitación en «Tu Cara Me Suena»

Ya lo adelanto hace unos días Pablo Motos en El Hormiguero. Durante la visita de Jordi Évole al programa de Antena 3, en la que anunció las novedades de la nueva temporada de «Lo de Évole», Motos emitió las primeras imágenes de la inesperada participación de Jordi en Tu Cara Me Suena. Así, anoche el programa musical contaba con su actuación como invitado, imitando al vocalista del grupo Lori Meyers, autores de la canción tan festivalera «Emborracharme».

El presentador emuló hasta la original forma del artista de coger la guitarra, cuando no toca durante sus conciertos, lo que ya reconoció que «me vino muy bien». La escenografía fue la misma que el grupo eligió para su último concierto en el Wizink. En el jurado, por si fuera poco, no solo estaban los habituales, sino también la actriz Anabel Alonso.

El periodista, ya había dicho en El Hormiguero que está en un momento vital «en el que no tengo miedo a nada. Hace un tiempo cuando me proponían este tipo de cosas las rechazaba pensando que no eran propias de un periodista, hoy la reputación ya me da más igual o la imagen que pueda tener por hacer cosas así me da igual». Precisamente, este cambio de actitud lo achaca a haber podido conocer a Pau Donés, quien le concedió su última entrevista para el documental «Eso que tú me das».

La próxima @jordievole la hacemos de verdad en un festival. Te vienes? @TuCaraMSuena #emborracharme — Lori Meyers (@lorimeyersband) February 26, 2022

Solo unas horas de la emisión de la gala, el grupo reaccionaba en Twitter proponiendo a Jordi si la próxima vez se atrevía a hacerlo en un festival. Una invitación que el presentador ha aceptado tajantemente.