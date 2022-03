La buena noticia del día es que el chaleco de estrellas y pedrería con el que nos enamoró Sara Carbonero ya está a la venta en Slow Love

¿Os acordáis del chaleco de estrellas de Sara Carbonero? Seguro que sí. Aquel con el que nos enamoró la periodista en noviembre para adelantarse a la Navidad y que nos chivaban que era de su marca Slow Love pero que aún no estaba a la venta. Pues amigas, la buena noticia de este jueves lluvioso (sí, otra vez) es que ya está a la venta en la web de su marca. Ya que el sol no sale vamos a ponerle nosotras luz al día. Y no tenemos dudas que el chaleco de Sara Carbonero es toda lo que necesitamos en nuestro armario para alegrarnos la semana

Un chaleco negro con detalle de bordados en plata con estrellas, estructurado y que se adapta a la silueta para dibujarla.

Sara Carbonero posa a su llegada a la gala de entrega de los premios WOMAN. FOTO: Javier López EFE

Chaleco con estrellas de pedrería (69,99 €)

Chaleco estrellas. FOTO: Slow Love

Se trata de este chaleco con estrellas de pedrería, entallado y cortito, con escote de pico pronunciado. Forrado y realizado con fibras sostenibles. Y no nos puede gustar más como lo combinan en la web de la marca con un vestido estampado veraniego para darle un toque totalmente diferente al que le vimos a Sara Carbonero en su momento.

También es perfecto para llevar en un look más casual con una camiseta blanca y unos vaqueros anchos.