Rocío Osorno aclara, por fin, los rumores que le relacionan con Iker Casillas

Rocío Osorno es una de las influencers del momento. Tras su separación del padre de sus dos hijos -Jacobo y Luis-, el senador de Vox Coco Robatto, a finales del año 2020, la sevillana disfruta ahora de uno de sus momentos más dulces a nivel profesional y personal.

Afincada en Sevilla y en pleno apogeo de su faceta como diseñadora, Osorno se plantea ahora mudarse a vivir a Madrid por cuestiones laborales, pero es una decisión que prefiere dejar para cuando pase verano, como ella misma ha confesado a través de stories. Y es que la influencer ha hecho un “preguntas y respuestas” para interactuar con sus más de 1,5 millones de seguidores.

Osorno ha respondido a la pregunta de su relación actual con su ex marido, Coco Robatto: “Muy bien, la verdad. Al principio estuvimos un poco más distanciados, lo cual me parece muy normal hasta que fuimos asimilando que ya no estamos juntos y todo lo que eso conlleva. Pero al final nos tenemos mucho cariño y sabemos que es lo mejor para los niños, que es lo que más nos importa”. “Coco es un buen tío, como pareja no funcionamos, pero como padres separados nos llevamos estupendamente”, ha desvelado.

Rocío Osorno en su boda con el senador de Vox Jacobo Robatto. FOTO: @rocio0sorno

Como no podía ser de otra manera, sus seguidores le han preguntado también por su supuesta relación con el futbolista Iker Casillas, unos rumores que hasta el momento Rocío no había confirmado ni desmentido: “Vosotros veis mi día a día por aquí y no me da la vida para mucho más que trabajo, campañas, fotos, la firma... Y el resto del tiempo lo intento dedicar a mis hijos y a mi familia. Últimamente me cuesta incluso ver a mis amigos de toda la vida”.

“No había ninguna base en esa noticia, cuando estuve en París os enseñé todo por aquí, fui con Paloma (mi repre) a grabar un anuncio de Boss, que por cierto sale en nada, y ya está. No hay ningún maromo a la vista, pero el día que lo haya, todo a su debido tiempo, os lo contaré gratamente”, ha sentenciado la diseñadora zanjando así cualquier posible rumor.