Alegría de martes es descubrir que la cazadora vaquera de Sara Carbonero con margaritas bordadas (que nos robó el corazón) ya está a la venta

¿Os acordáis de la cazadora vaquera de margaritas de Sara Carbonero? Sí, esa con la que la periodista nos enamoró para empezar el mes de abril, pues la buena noticia del martes es que ya está a la venta en la web de su marca Slow Love. Y es que amigas, desde que se la vimos a Sara Carbonero no dejamos de mirar en la web para ver si ya la han puesto a la venta y sí, hoy es el día. Pero no solo esta maravilla de cazadora vaquera con margaritas bordados, también los vaqueros a juego. ¡La necesitamos ya en nuestro armario! Y es que desde que se la vimos a Sara en su programa de Radio Marca, ya nos imaginábamos todos nuestros looks con ella.

CHAQUETA VAQUERA BORDADO MARGARITAS (72€)

Cazadora margaritas. FOTO: Slow love

El año pasado todo el mundo estaba a la búsqueda del vaquero en tendencia. Todas queríamos ese denim con estampado de margaritas, que no parábamos de ver en Instagram de Sandro. Se puede decir, que se convirtió en una prenda de deseo entre las expertas de moda, influencers y celebrities y todas nosotras. Y por eso, esta temporada varias marcas han optado por traernos el bordado de margaritas en sus prendas low cost, como Pull&Bear que ha lanzado unos vaqueros con ese mismo bordado y ahora también esta cazadora y vaqueros de Slow Love.

Así que todas mis esperanzas de moda de la primavera están puestas en que la cazadora vaquera con bordados de margaritas de Sara Carbonero pueda ser mía para hacer primavera, sol y buen tiempo todos mis estilismos más en tendencia de los próximos meses. Que por algo el vaquero vuelve con más fuerza a nuestras vidas con las tendencias cowboy. Y la opción de Slow Love nada tiene que envidiarle a la original y mucho mejor de precio.