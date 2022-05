Los zapatos de tacón en tendencia que mejor combinan con el pantalón efecto piernas infinita de Sandro Paris

Un buen zapato es la mejor forma de poner, el broche de oro a un estilismo del que no estabas convencida. El mejor ejemplo, lo podemos ver en todas las celebrities que han acudido a la Feria de Abril, o todas las divas que han subido las escaleras de Museo Met de Nueva York, ayer por la noche. El conjunto, en ambas situaciones, no se entendería sin un zapato acorde a las prendas. La variedad de modelos que podemos escoger, no tiene límites y la imaginación de las firmas como Zara o Mango cada día se superan más. Eso sí, siempre es importante pensar en la comodidad. No vas a querer renunciar a tus zapatos a los pocos minutos, y tener recurrir a un modelo plano o una zapatilla de deporte que puede quitar todo el encanto al conjunto.

Seguramente que después de ver las sandalias rosas de Sara Baceiredo, no vas a querer otro zapato en tu armario este verano, pero esto no puede ser así. Los zapatos de tacón tienen que estar en el fondo de armario. ¿Cuál es el motivo principal? El efecto pierna infinita que tanto nos gusta.

Si Violeta Mangriñán embarazada apuesta por los zapatos de tacón, para estilizar la figura, ¿por qué tú no? Seguramente, el motivo principal es la silueta o los centímetros de altura que puedas aguantar. En esta temporada, como sabrás que hemos viajado al tiempo y estamos en los noventa y principios de los dos mil, los zapatos de tacón son de plataforma y de anchura cuadrada.

¿Quieres el pantalón fluido estampado de Sandro París que tiene a todo el mundo obsesionado? Si has caído en las redes, de esta prenda viral, antes de todo, tienes que conseguir un buen zapato de tacón. Gracias al diseño de la pierna, el mejor modelo tiene que ser alto, para alargar y estilizar la pierna.

PANTALÓN FLUIDO ESTAMPADO (185 €)

Pantalón con estampado floral en toda la prenda. FOTO: Sandro París

¿Te has enamorado de este pantalón? Normal, porque es tan bonito que no podemos decir mucho más. Si eres de esas afortunadas que tiene esta prenda en el armario, toca añadir los zapatos de tacón. Mira la siguiente lista que hemos elaborado con los más top del momento.

SANDALIAS MARRONES VEGANAS (68€)

Sandalias marrones con tacón ancho. FOTO: ALOHAS

SANDALIAS ROJAS KAROLINA (99 €)

Sandalias rojas con tacón. FOTO: Camper

ZAPATO ANTE ESCOTE ALTO (79,90 €)

Zapatos en tono lila. FOTO: Wonders

Estos tres modelos que hemos encontrado son todos “made in Spain”. Todos tienen un tacón cómodo, están fabricados con materiales sostenibles y queda fenomenal. Aunque el tiempo no acompañe, tenemos que tener la mente puesta en el verano y es ahora de renovar las sandalias.