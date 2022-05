¿Quieres emprender con éxito como Laura Escanes o María Pombo?

Los comienzos no son fáciles para nadie. Todos nos hemos echado atrás alguna vez por miedo fracasar, y en mayor medida cuanto más grande es el proyecto y cuanto más nos estamos jugando. Con estos 5 consejos para emprendedores, seguro que el camino hacia el éxito te parece un poco menos complicado.

1. Deja de buscar el momento perfecto

Tírate a la piscina. El miedo nos lleva a buscar excusas y las excusas alargan el tiempo. Ese momento perfecto no existe, podemos estar más o menos preparados, pero nadie nunca lo está completamente cuando se trata de un proyecto nuevo y desconocido. Cuando dejes de buscar fuera lo que está dentro de ti, entonces será el momento decisivo. Y cuanto menos se lo esperen mejor, sino que se lo digan a Laura Escanes y a su nuevo salón de peluquería. ¿Quién se lo imaginaba?

2. ¿Por qué, qué y cómo?

La pregunta en ningún caso es: ¿puedo hacerlo? Debes pasar del querer, al hacer. Cuando te preguntes el por qué, encontrarás la motivación; cuándo te preguntes el qué, encontrarás el objetivo; y cuándo te preguntes el cómo, encontrarás el plan. Plantearte unos objetivos que puedas cumplir es indispensable para llevar a cabo el plan. Utiliza la fórmula SMART:

Specific : específicos. ¿Qué quiero hacer?

Measurable : medibles. ¿Cuánto? El objetivo debe ser cuantitativo.

Attanuable : alcanzables. ¿Cómo y de qué manera?

Realistic : realistas. ¿Con qué recursos cuento?

Time: tiempo. ¿Cuándo quiero conseguirlo?

3. ‘Networking’

Encuentra a gente en tu misma situación. Cuando nos vemos perdidos o poco motivados, encontrar a gente con la que sentirte identificado es un punto positivo. Esta práctica es muy conocida en el mundo del emprendimiento y te ayudará a construir una red de contactos que con el tiempo te generará tanto oportunidades de negocio como laborales. Por ahora, utiliza esta herramienta para encontrar intereses comunes y adentrarte en el mundo empresarial. También puedes ayudarte de las redes sociales, fijándote en perfiles como María Pombo para encontrar pistas de por dónde empezar.

4. Se ambicioso pero sencillo

Te aconsejamos que tengas una fuente de ingresos estable mientras que despega tu proyecto. Está bien arriesgarse, pero con cabeza. Emprender en un proyecto exige estar mentalizado y tomárselo enserio. Es evidente que querrás destacar en lo tuyo, pero no debes sobrepasar tus límites e intentar acaparar lo que no puedes. Todo a su debido tiempo.

5. No busques estar ocupado, sino ser productivo

Una imagen preconcebida de emprender es no tener tiempo para nada más. Tener tiempo libre no es una pérdida de tiempo ni de dinero. Hay que trabajar mucho sí, pero solemos confundir estar ocupados con ser productivos. No es lo mismo. Tu éxito no va a estar vinculado a tener la agenda llena y a no parar. Al principio será más duro, pero debes aprovechar cualquier oportunidad y ser productivo en ella, por pequeña que sea. Y cuando tengas dudas pregúntate: ¿Estás trabajando por trabajar? ¿O estás trabajando para ser eficiente?