Ejercicios para mejorar y fortalecer la zona del suelo pélvico con consejos de expertos y así evitar dolores en la menstruación

El 17 de mayo de 2022 será un día recordado por todas las mujeres. Hoy se aprobó la baja menstrual, una medida que ayudará a todas las mujeres con fuertes dolores causados por la menstruación. Hasta que entre en vigor, los expertos y ginecólogos recomiendan a todas las mujeres que hagan en su casa ejercicios para mejorar y fortalecer la zona del suelo pélvico. Es uno de los dolores más frecuentes en la regla, tanto los días previos como en su finalización. Este dolor se produce en la parte más baja del tronco, es decir, entre el abdomen y los huesos de la cadera. La intensidad puede variar mucho, ya que puede ser agudo o de tipo cólico, como los menstruales. Por ese motivo, hasta que la nueva medida de la baja menstrual (España es el primer país en toda la Unión Europea), el mejor consejo, si sufres de graves dolores y no te permite realizar una vida normal, es hacer a diario o tres veces por semana, ejercicios orientados en la zona del suelo pélvico.

Para evitar una menstruación dolorosa y no poder acudir, a esa comida que estabas esperando hace tanto tiempo con tus amigas, o el próximo concierto de Dua Lipa en Madrid, no pierdas detalle de los siguientes trucos. Si tienes dolores o calambres menstruales tendrás que acudir al ginecólogo. De esta manera, determinará si tiene que mandar algún tipo de tratamiento para tener una salud menstrual sana.

Antes de conocer cuáles son los ejercicios para el suelo pélvico y así disminuir el dolor menstrual, primero de todo tienes que tener en cuenta que la alimentación equilibrada es fundamental. CYCLO, tiene el objetivo de promover una menstruación sostenible. Los post que publica en Instagram son muy interesantes. El texto más viral fue sobre esos alimentos que tienes que tomar para reducir el dolor menstrual.

EJERCICIOS PARA EL SUELO PÉLVICO

“Este tipo de ejercicios que mandamos a las mujeres, sin importar la edad, también tiene el nombre de Kegel”, argumenta el Doctor Ferrándiz, ginecólogo y continúa explicando que “fortalecer la zona del suelo pélvico consigue que la mujer no sufra entre momentos de su vida: embarazo, parto vaginal y menopausia”. Si tienes un suelo pélvico débil y notas pérdidas de orina e incluso dolores en las relaciones sexuales “los trabajos en esta zona harás que notes una mejoría en muchos sentidos”, indica el doctor.

En Youtube o TikTok vas a encontrar una gran cantidad de vídeos sobre ejercicios para la zona del suelo pélvico. “Yo siempre recomiendo a las mujeres que acuden a mi consulta que eviten estas dos prácticas coger mucho peso sin doblar las rodillas y aguantar horas sin ir al baño”, afirma Anne López, profesora de gimnasia y experta en zona pélvica en mujeres con reglas dolorosas y con menopausia.

Tal y como describe Anne López “el ejercicio que es más eficaz y fácil de hacer en casa es movilizar la zona de la pelvis y mientras expulsar aire”, y añade que sí “tienes una pelota grande en casa, tienes que practicar la elevación de la pelvis. Túmbate sobre una pelota con las rodillas flexionadas y los pies planos. Baja y sube hasta 10 veces con descansos de 1 minutos”.

El suelo pélvico es fundamental que tenga un cuidado y protección. Si no has recibido una educación sobre tu menstruación y en el ginecólogo, no te han dado información, no te preocupes porque las redes sociales están para ayudar. Te recomendamos que sigas a Caroline Correia, es una gran profesional sobre el suelo pélvico.