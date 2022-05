Mango anuncia rebajas de primavera y estas son nuestras prendas favoritas

Aunque oficialmente las rebajas de la temporada primavera verano empiezan el 1 de julio (o unos pocos días antes, según la marca), los conocidos descuentos de Mid Season o de mitad de temporada llevan ya semanas apareciendo y desaparición. Pero por si eso no fuese suficiente, las tiendas están decididas a animarte a gastar y renovar tu armario de car al buen tiempo, creando iniciativas propias que merece la pena analizar detenidamente. Como por ejemplo lo último que hemos descubierto en la web de Mango.

La firma catalana, que se ha convertido en una de ls favoritas de iconos de estilo tanto jóvenes, como Victoria Federica, como mayores, como nuestra querida Carmen Lomana, nos ha vuelto a sorprender con una sección en su web que no esperábamos para nada: rebajas de hasta el 50% en prendas seleccionadas de su colección de primavera. Aunque de momento no hemos podido comprobar si es algo que solo podemos encontrar online o que también se extiende a sus tiendas físicas. Pero no nos olvidemos bueno sería la primera iniciativa que Mango decide llevar al mundo digital, pues como ya vimos hace unos meses, la marca decidió iniciar el año creando una sección de prendas exclusivas que solo vendería a través de la web o la app.

Pero metiéndonos más en el tema que nos ocupa, no hemos podido evitar darnos una exhaustiva vuelta a estas prendas para ver que podemos encontrar auténticos tesoros con los que pasar la primavera y también el verano. Porque en esta sección encontramos desde vaqueros de plena tendencia, pasando por los eternos vestidos midi de flores, chaquetas de punto que son perfectas para el entretiempo y hasta sandalias de tacón con las que afrontar tanto las reuniones de trabajo como los eventos de invitada o las noches de fiesta.

Pantalón crop botones, de Mango (19,99 euros)

Vestido estampado flores, de Mango (29,99 euros)

Cárdigan punto canalé, de Mango (19,99 euros)

Falda cuadro vichy fruncida, de Mango (19,99 euros)

Blusa manga abullonada estampada, de Mango (15,99 euros)

Sandalias de tacón con tiras, de Mango (29,99 euros)

Nuestro consejo es que aproveches para renovar algunos básicos de fondo de armario, pero si ya los tienes todos a punto y lo que quieres realmente es darte un capricho, entonces elige prendas inesperadas como vestidos con estampados geométricos y coloridos o pantalones con un corte de temporada que quieras probar pero que puede que no uses en unos meses.