De Kourtney Kardashian a María de la Orden: la evolución en el estilo del vestido de novia en las bodas virales de 2022

El vestido de novia es el diseño que más está evolucionando. Si piensas en esta prenda hace un par de años, no es igual, al que llevó por ejemplo Kourtney Kardashian en su boda italiana. Todo el mundo está hablando del mini vestido blanco con un largo velo de encaje de la hermana mayor de Las Kardashian, pero esto mismo pasará al día después de la boda de Marta Lozano. Este último diseño será más tradicional, no obstante, las novias son más arriesgadas e introducen su personalidad en una de las prendas más importante de sus vidas. Después del confinamiento, comenzó la explosión de las bodas y en esos enlaces, ya hemos podido ver la evolución en el vestido de novia. Está claro, que las demandas en moda no son las mismas que hace unas décadas, pero sí una misma necesidad: sentirse la mujer más bella del mundo.

El 2022 es el año de las bodas. Si dentro de un par de meses tienes que decir ‘sí, quiero’, los siguientes enlaces con sus respectivos vestidos de novia, te van a dar nuevas ideas. En la siguiente lista, vas a encontrar looks nupciales arriesgados donde hay: mini vestido, zapatillas blancas o inspiración princesa de Holanda. ¡No pierdas detalle!

A pesar de que la boda de Lucía Barcena fue en julio de 2021, su vestido fue un antes y después. Desde ese momento, las novias han pedido un cambio en sus looks y quien ser tener el mejor diseño. La idea más importante para todas es no sentirse disfrazada.

Los vestidos de novia más bonitos.

Kourtney Kardashian

Si has echado de menos un gran desfile de moda, no te preocupes porque Las Kardashian lo están llevando a cabo en Italia. Kourtney Kardashian y Travis Barker han celebrado su boda, y como no podía ser, toda la familia está llevando los looks más emblemáticos de Dolce & Gabbana. La celebrity utilizó un vestido corsé blanco con encaje de la firma de lujo de Italia. Es un diseño para novias arriesgadas, pero si te atreves a enseñar pierna, piensa siempre en un velo trasparente para que el toque sexy sea mayor.

María de la Orden

El pasado fin de semana, María de la Orden pasó por segunda vez por el altar, es decir, la segunda parte de su boda. La diseñadora para esta ocasión, escogió un vestido de corte clásico confiando en la firma de Jan Taminiau. Esta firma es la favorita de la Familia Real de Holanda, y desde este momento también la nuestra. Es un vestido hecho a medida y que, por lo tanto, no hay otro igual. Nos encanta tanto por el bordado geométrico, el efecto degradé y el corte final.

Ana Campo

¿Conoces a María Marzo? Seguro que sí, porque el actor tiene uno de los podcast más divertidos del momento. Él, hace un par de semanas, se casó con Ana Campo. La violinista es el mejor ejemplo de cómo puedes renunciar a los zapatos de tacón, y ser la mejor novia. Ella es una auténtica revolución, porque también renunció a un vestido y escogió un traje blanco muy elegante. ¡Nos encanta!

Yanira Guillén

Otra de las bodas a las que ningún influencer o celebrity faltó, fue la boda de Dani Fernández y Yanira Guillén. El pasado fin de semana, ambos artistas se dieron ‘sí, quiero’, en uno de los enlaces más divertidos, y eso lo podemos afirmar gracias a las historias de Anita Matamoros. Centrándonos en el vestido de la novia, es un diseño muy básico, pero un traje que nunca fallarás. Sin ninguna duda, transmite el diseño toda la personalidad de ella.