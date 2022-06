Estas son las prendas rebajadas de Sfera o Bimba y Lola que necesitas para un cambio de look rápido, ideal y sencillo

¡Las rebajas ya están aquí! Estamos convencidas de que has podido comprar todo o casi todo, que habías guardado en la cesta, aunque fue complicada esta misión. Como todavía estarás mirando novedades en las rebajas de Zara, Bershka o Mango, nosotras te traemos las prendas que están arrasando en otras firmas. Sfera y Bimba y Lola, también están de rebajas, y por ese motivo, hemos sido rápidas ayer por la noche para ver que no puede faltar en tu armario o maleta de viaje. Si quieres un cambio de look rápido, ideal, sencillo y sin gastar mucho dinero, no pierdas detalle, porque hemos localizado las prendas más top. Estos diseños superan a cualquier prenda de Carmen Lomana en una cena elegante, o el vestido rojo pasión que escogió María Pombo para ir espectacular al Museo del Traje en Madrid. Sigue leyendo porque te vamos a mostrar las prendas que te dejarán con la boca abierta.

A continuación, venimos con las compras más seguras en Sfera y Bimba y Lola. Hazte con los siguientes diseños, y verás el éxito que tendrás en tus looks. Se pueden considerar los mejores hits de las rebajas de 2022. No tenemos muy claro si es por el color, el estampado, el corte o la forma que hace en el cuerpo, pero una cosa tenemos clara: arreglan el verano de cualquier mujer.

6 prendas rebajadas de Sfera y Bimba y Lola

VESTIDO CORTO ESTAMPADO (29,99 €)

Vestido corto y vaporoso en color rosa. FOTO: Sfera

¿A quién no le va bien un vestido nuevo en el armario? Todo el mundo necesita tener un vestido diferente para cada día de la semana, y por ese motivo, te enseñamos esta joya. Nos encanta este diseño rebajado de Sfera por el corte de la falda. Es ideal para las fiestas de verano.

CHANCLA LOGO-CHIMO ROSA (29,99 €)

Chancla tipo pala con Logo Chimo en rosa. FOTO: Bimba y Lola

Todas aquellas afortunadas que pueden bajar a la piscina o playa esta misma tarde, necesitan unas chanclas. Seguramente, te habrá pasado que has encontrado modelos que no son muy bonitas. Por ese motivo, como somos unas expertas en encontrar auténticas gangas, te mostramos estas chanclas de Bimba y Lola.

FALDA MINI EN TWEED (19,99 €)

Mini falda con estampado tweed. FOTO: Sfera

Esta mini falda de Sfera es la compra perfecta. Queda bien a las mujeres de 20, 40 o 50 años, porque tiene su cierre en el lateral y eso permite moldear a la perfección la figura. Te vas a enamorar al momento, cuando veas en primera persona cómo te queda de bien.

TOP CUADROS TURQUESAS (46 €)

Blusa en color turquesa con manga abullonada. FOTO: Bimba y Lola

Da igual si tienes blusas o tops para ir a la oficina, esta prenda tiene que ser tuya. Es un diseño que combina a la perfección con un pantalón de tiro alto o una falda midi vaquera. Este tipo de blusa son básicas en el armario, para salvarnos en esos días que no sabes qué ponerte.

VESTIDO LARGO TROPICAL (19,99 €)

Vestido con estampado tropical. FOTO: Sfera

¿No tienes todavía vestido para la próxima boda de tu mejor amiga? Aquí tienes el uniforme que toda mujer con 30 o 50 años, puede llevar este vestido y ser la mejor invitada del lugar. Por menos de 20 euros, vas a tener un diseño elegante y bonito que te servirá para otras ocasiones.

BOLSO BANDOLERA S PRINT TIGER AZUL (87 €)

Bandolera con estampado tigre en azul. FOTO: Bimba y Lola

Bimba y Lola es conocida por todo el mundo, por los diseños atrevidos y rompedores que tienen sus bolsos. De todos los que están rebajados, nos quedamos con este modelo de estampado tigre en azul.