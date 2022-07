Estos son los vestidos que las invitadas perfectas de 30,40 y 50 años necesitan para las bodas que quedan este verano

¿Quién no recibió una invitación de boda improvisada? Todo el mundo no se esperaba que tu mejor amiga o una conocida de la universidad, se casaría tan pronto, y claro, hay que buscar un vestido de invitada en poco tiempo. No importa si tienes 30, 40 o 50 años, porque ahora hay centenares de marcas para todo tipo de mujeres, sin importar la edad y el cuerpo. Tanto Lazzo 80, Violeta Vergara o El Corte Inglés tienen un catálogo muy amplio para todo el mundo, donde todos los estilos están permitidos y nadie sale sin su look definitivo. Por fin, no tendrás esa emergencia de moda y tener que estar horas y horas, buscando el vestido definitivo en Instagram o TikTok.

Seguro que tienes muchas inspiraciones en el móvil, pero tienes que encontrar ese vestido fácil, sencillo, cómodo y versátil que siempre has pensado. Piensa en Tamara Falcó como la mejor invitada de boda o todo el equipo de influencers, que fueron a la boda de Teresa Andrés. Deja de pensar, y mira las ideas que hemos encontrado en tus nuevas firmas de confianza.

Si quieres ser como Natalia Coll y ser la más elegante de la zona, no pierdas detalle de los seis vestidos que no te van a defraudar. Hemos pensado en colores neutros, en looks con escote en las piernas o en diseños que están pensando para moldear la figura.

Tanto Paula Echevarría, Marta Hazas o Laura Matamoros han sido invitadas de boda, y desde entonces, vamos a saber cómo llevar un vestido de boda, sin perder nuestra esencial principal. Nosotras hemos mirado qué vestidos son los mejores en Laazo 80, El Corte Inglés o Violeta Vergara, son esas firmas que has buscado, pero gracias a nuestros consejos no te hacen pensar más.

6 VESTIDOS DE BODA PARA TODO EL MUNDO

VESTIDO MAREA PELADILLAS (87,99€)

Vestido lunares con acabado de flecos. FOTO: Lazzo 80

VESTIDO VEGA MORA (240,00€)

Violeta de estilo romántico con hombreras. FOTO: Violeta Vergara

VESTIDO DE FLORES ASIMÉTRICO (83,99€)

Vestido de corte largo y estrecho con volante en el hombro. FOTO: El Corte Inglés

VESTIDO VISPERA AGUAMARINA (89,99€)

Vestido de azul marino con flecos. FOTO: Laazo 80

VESTIDO ISABELLA MINT (224.00€)

Vestido estilo princesa. FOTO: Violeta Vergara

VESTIDO JACQUARD CON VOLANTES (199€)

Vestido con volantes y color salmón FOTO: El Corte Inglés

¿Has visto estos vestidos de boda? Nosotras ya tenemos todos en la cesta de las compras. Hemos encontrado varias opciones para que toda mujer, sin importar la edad o si eres más bajitas o con curvas, tendrás el vestido perfecto. Al igual que buscando con mucho esfuerzo un buen vaquero, también tienes que hacer una búsqueda de invitada de boda.

Lazzo 80, El Corte Inglés o Violeta Vergara son tres firmas que no puedes dejar pasar en tu radar de moda. En estas tres marcas, vas a encontrar ese look con el que sorprenderás a tú mejor, a amiga o esa conocida de la universidad o trabajo, que te invito a esa boda sorpresa y que quieres estar espectacular. Eso sí, no piensas en tu edad porque los anteriores vestidos están dirigidos a todo el mundo.