Todas te pararán por la calle para preguntarte de dónde es este nuevo vestido midi de Zara que Carmen Gimeno ya ha estrenado por las calles de Bilbao

No hay nada más bonito que las mujeres nos empoderemos unas a otras, que nos digamos lo guapas que estamos, que nos preguntemos de dónde es el vestido que llevamos. Que nos apoyemos, que nos ensalcemos y que no haya envidias. Y es que no hay nada más bonito que ir por la calle y que una mujer desconocida te diga lo guapa que vas, lo que le gusta tu vestido o te pregunte de dónde es. Y por desgracia eso solo nos suele pasar con turistas, que es un sus países es una costumbre habitual, no como en España que somos más de criticarnos entre nosotras. Pero tenemos claro que con este vestido de nueva colección de Zara que ya ha estrenado Carmen Gimeno por las calles de Bilbao, todas le van a preguntar de dónde es. Y por las calles de Bilbao, porque con las altas temperaturas que tenemos en Madrid ahora mismo es impensable imaginar que vamos a estrenar este vestido sin morirnos de calor.

Eso es lo bueno de vivir en el norte, que las olas de calor no afectan tanto y podemos llevar vestido midi de manga larga como ha hecho Carmen Gimeno. Un vestido que solo verlo en su lookazo de viernes nos ha robado el corazón y a la vez nos ha extrañado que sea de Zara, porque es un diseño súper original que a primera vista puede parecer que es parte de una firma más alternativa o exclusiva.

Vestido midi estampado, de Zara (59,95 euros)

Vestido midi. FOTO: Zara

Se trata de este vestido midi con original estampado multicolor de escote pico con lazadas, manga larga y detalle de volantes combinados a contraste tanto en el bajo como en las mangas. Un vestido de Zara que Carmen Gimeno ha combinado con alpargatas planas y un cesto de mimbre perfecto para los días de verano.