Alpargaterías clásicas de Madrid donde encontrar el zapato más clásico del verano

Asociadas tradicionalmente al campo, por ser un calzado resistente y barato, las alpargatas sufrieron uno de los mayores resurgir de la moda que se recuerde gracias a un solo diseñador, Yves Saint Laurent, quien decidió convertir este zapato hecho de esparto y lona en sinónimo de lujo en los años 70. Desde entonces lo cierto es que su éxito no solo no ha desaparecido, si no que no ha hecho más que crecer. Las alpargatas son sin duda el zapato estrella del verano, y ya han conquistado desde a estrellas de cine hasta a la realeza.

Pero aunque es difícil encontrar una tienda de fast fashion que no cuente con algún que otro modelo en sus colecciones estivales, hoy hemos querido reivindicar algunos de los sitios de Madrid donde la alpargata es toda una tradición artesanal a la que todavía se cuida con mucho mimo.

CASA HERNANZ

Es sin duda la que más historia tiene de Madrid, y es que a mediados del siglo XIX el artesano Toribio Hernanz abrió muy cerca de la Plaza Mayor, una tienda de alpargatas y aperos para los campesinos de los arrabales. Del Madrid rural y agrícola, con el paso de los años, esta tienda nacida como cordelería subsistió gracias a clientes como Banco de España o Correos que utilizaban sus cuerdas para apilar sus paquetes. Tras el auge de las alpargatas como calzado de moda ahora son su mayor reclamo, pero no el único.

¿Dónde?: Calle de Toledo 18

LA ALPARGATERÍA

Tienda La Alpargataría, en la Calle García de Paredes 74, Madrid FOTO: La Alpargataría

En pleno centro del madrileño barrio de Chamberí se encuentra esta tienda cuyo escaparate no deja lugar a dudas: su especialidad son las alpargatas de todos los tipos, modelos y colores para señora, caballero y niño. Desde 1986 son experto en este tipo de calzado de fabricación española.

¿Dónde?: En Calle García de Paredes 74

ANTIGÜA CASA CRESPO

Antigua Casa Crespo abría sus puertas en 1863 en la calle Divino Pastor, una tienda dedicada a productos para la construcción como sogas, cañizo, y por supuesto alpargatas en blanco y negro. En los años setenta, Martín Garbayo incoporó un gran catálogo de colores para las alpargatas, causando tanto furor que recibimos la visita de la Reina Sofía. Ahora cuentan con más de 150 años de historia.

CALZADOS LOBO

Aunque su especialidad no han sido las alpargatas exclusivamente, esta antigua zapatería lleva desde 1987 calzando a todos los madrileños. Además también ofrece otro tipo de calzado típico como merceditas, manoletinas o ibicencas.

¿Dónde?: Calle de Toledo 30 Esquina Plaza Segovia Nueva 1.