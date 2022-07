No hay maleta que se resista a esta falda midi de Zara con efecto cintura de avispa que las mujeres de 50 años llevan con sandalias planas

¿Preparada para las vacaciones? Nosotras sí al ver esta falda de nueva colección de Zara con bordados que Carmen Gimeno ya lleva con sandalias planas, solo contamos las horas para hacernos con ella. Cuando ves una prenda de nueva colección de Zara sabes si va a ser viral o no, y esta falda midi de nueva colección de Zara con bordados tienes todos los números en convertirse en una prenda de esas que no vamos a dejar de ver en Instagram día sí y día también. Y más ahora que vuelve el buen tiempo y la falda midi se convierte en esa prenda perfecta para combinar con sandalias planas o alpargatas de cuña, dependiendo del estilo de quien las luzca. Y nuestra influencer más 50 favorita, Carmen Gimeno lo sabe. Pero no solo es una falda que nos traslada a un verano en la costa de Francia o de Italia, es una falda con cintura de gomitas que hace ese efecto cintura de avispa que tanto nos gusta. ¡Fantasía en estado puro!

Una falda de esas que vamos a querer meter directamente en la maleta de vacaciones sin pensarlo más.

Falda larga estampada (39,95 euros)

Carmen Gimeno con falda de Zara. FOTO: @carmen_gimeno

Falda midi estampada. FOTO: Zara

Una falda larga estampada de nueva colección de Zara de tiro alto y cintura con elástico tipo nido de abeja con bajo acabado en volante. Al ser ajustada por arriba y elástica con el tejido nido de abeja, marca mucho la silueta en la zona de la cintura. Después tiene mucho vuelo, lo que potencia nuestras curvas. Una falda de esas efecto tipazo hasta con sandalias planas, por no hablar de bonito estampado que tiene que resalta el bronceado de mediados de verano.

Tiene un estilo que nos traslada directamente a la Costa Azul y a todo ese glamur del verano que las mujeres que mejor visten saben como lucir a los 50 años o a los 30.